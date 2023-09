LIVE Italia-Serbia, Mondiali basket 2023 in DIRETTA: serve un nuovo miracolo per rimanere in corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, sfida valevole per la seconda fase dei Mondiali di basket. La squadra di Gianmarco Pozzecco si gioca tutto.

Per la terza volta negli ultimi tre anni il futuro dell’Italbasket passa da una sfida con la Serbia. Non c’è un domani per la squadra di Pozzecco, che non può permettersi una sconfitta se vuole proseguire il suo cammino iridato. Con una vittoria le possibilità di raggiungere i quarti di finale aumenterebbe notevolmente, mentre con un ko l’entrata tra le prime otto diventerebbe molto ma molto piccola e solo una vittoria del Porto Rico contro la Repubblica Dominicana terrebbe accese le speranze.

La sconfitta nella prima fase con la Repubblica Dominicana ha messo in salita il cammino degli azzurri, rendendo proprio questa sfida con la Serbia decisiva. Dalla parte la formazione di Pesic si presenta nella seconda fase a punteggio pieno, dopo tre nette vittorie contro Cina, Porto Rico e Sud Sudan.

La palla a due di Italia-Serbia, sfida valevole per la seconda fase dei Mondiali di basket, è in programma alle ore 10.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit Ciamillo