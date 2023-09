Sport in tv oggi (sabato 9 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 9 settembre, ci aspetta una giornata ricca di sport. Ci sarà un doppio confronto tra Italia e Macedonia del Nord: prima agli ottavi di finale degli Europei di volley maschile e poi nelle qualificazioni agli Europei 2024 di calcio. Riflettori puntati su Misano, dove vanno in scena qualifiche e Sprint Race della MotoGP, mentre in Francia correrà la Superbike. L’Italia incrocerà la Slovenia nella finale per il settimo posto ai Mondiali di basket, mentre l’Italia del rugby incomincerà la propria avventura ai Mondiali sfidando la Namibia.

Prosegue la Vuelta di Spagna con una tappa di montagna e si gioca la Finale femminile agli US Open. Da seguire con grande attenzione i Mondiali di canottaggio, il SailGP di vela, la Coppa del Mondo di arrampicata sportiva e mountain bike, i Campionati Italiani di ginnastica artistica, i Mondiali juniores di nuoto, gli altri match degli Europei di volley, dei Mondiali di rugby e delle qualificazioni agli Europei di calcio, senza dimenticarsi dei Mondiali di sollevamento pesi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 9 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 9 settembre

04.00 BADMINTON (World Tour) – Victor China Open (diretta streaming su BWF Tv)

04.00 BADMINTON (World Tour) – Indonesia Open (diretta streaming su BWF Tv)

06.10 RALLY – Rally dell’Acropoli in Grecia, sei prove speciali (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 dalle ore 10.00 alle ore 11.00; diretta tv su Sky Sport F1 dalle ore 17.00 alle ore 18.00; diretta streaming su Sky Go e NOW nelle medesime fasce orarie; diretta streaming integrale su Rally Tv)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Irish Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.30)

08.40 MOTO3 – GP San Marino, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 NUOTO (Mondiali juniores) – Batterie (diretta streaming su Recast)

09.00 SUPERBIKE – GP Francia, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

09.25 MOTO2 – GP San Marino, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.00 JUDO – Europei juniores (non è prevista diretta tv/streaming)

10.10 MOTOGP – GP San Marino, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.30 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Downhill femminile, semifinali (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.45 BASKET (Mondiali, finale per il settimo posto) – Italia-Slovenia (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

10.50 MOTOGP – GP San Marino, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

11.10 SUPERBIKE – GP Francia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.15 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Downhill maschile, semifinali (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.15 CICLISMO – Tour of Britain, settima tappa: Tewkesbury-Gloucester (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

12.15 MOTOE – GP San Marino, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

12.45 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Downhill femminile, finale (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.50 MOTO3 – GP San Marino, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League, preliminare) – Juventus-Eintracht Francoforte (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 RUGBY (Mondiali) – Italia-Namibia (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

13.00 FRECCETTE – German Darts Open (diretta streaming su DAZN)

13.00 CICLISMO FEMMINILE – Simac Ladies Tour, quarta tappa: Valkenburg-Valkenburg (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 14.30)

13.00 CICLISMO FEMMINILE – Tour de l’Ardache, quinta tappa: Marvejols-Mont Lozere

13.15 CICLISMO – Vuelta di Spagna, quattordicesima tappa: Sauveterre de Bearn-Larra Belagua (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.30 CANOTTAGGIO – Mondiali, Finali A (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, worldrowing.com)

13.30 VELA – SailGP a Saint-Tropez (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, canale YouTube di SailGP)

13.45 MOTO2 – GP San Marino, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.45 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – Downhill maschile, finale (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 SUPERBIKE – GP Francia, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 PADEL – Premier Padel Major (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 BASKET (Mondiali, finale per il quinto posto) – Lettonia-Lituania (diretta streaming su DAZN)

15.00 MOTOGP – GP San Marino, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Qualificazioni Europei 2024) – Azerbaijan-Belgio (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 RUGBY (Mondiali) – Irlanda-Romania (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.10 MOTOE – GP San Marino, gara-2 (diretta tv su Sky Sport Max, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

16.30 VOLLEY (Europei, ottavi di finale) – Slovenia-Turchia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

17.00 NUOTO (Mondiali juniores) – Finali (diretta streaming su Recast)

18.00 VOLLEY (Europei, ottavi di finale) – Italia-Macedonia del Nord (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv)

18.00 RUGBY (Mondiali) – Australia-Georgia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 SOLLEVAMENTO PESI (Mondiali) – 73 kg maschile (diretta streaming su Olympic Channel)

18.00 CALCIO (Qualificazioni Europei 2024) – Due partite: Andorra-Bielorussia, Estonia-Svezia (diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Qualificazioni Europei 2024) – Ucraina-Inghilterra (diretta tv su Canale 20, Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity; in formato diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Bolzano-Merano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 CALCIO (Serie C) – Ancona-Gubbio (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Arezzo-Carrarese (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Fermana-Pontedera (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Sestri Levante-Lucchese (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Torres-Rimini (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Audace Cerignola (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 GINNASTICA ARTISTICA (Campionati Italiani Assoluti) – Concorso generale individuale maschile, gara-2 (diretta streaming sul canale YouTube della Federginnastica)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Cassano-Albatro, Pressano-Secchia Rubiera, Sassari-Carpi (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Casalgrande Padana-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Eppan-Brixen, Fasano-Cingoli, Trieste-Conversano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Brixen-Padova, Mezzocorona-Dossobuono (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 VOLLEY (Europei, ottavi di finale) – Portogallo-Ucraina (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead maschile, finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, canale YouTube di IFSC)

20.45 CALCIO (Qualificazioni Europei 2024) – Macedonia del Nord-Italia (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play; diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Qualificazioni Europei 2024) – Due partite: Kosovo-Svizzera, Romania-Israele (diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (amichevole) – Germania-Giappone (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead femminile, finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, canale YouTube di IFSC)

21.00 VOLLEY (Europei, ottavi di finale) – Olanda-Germania (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Rai Play 3, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv)

21.00 RUGBY (Mondiali) – Inghilterra-Argentina (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Liga spagnola) – Real Madris-Betis Siviglia (diretta streaming su DAZN)

22.00 TENNIS – US Open, Finale femminile: Gauff-Sabalenka (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennix, Tennis Tv)

23.00 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo, Finali) – Compound femminile (diretta streaming su Archery+)

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

15:00 Volley2u Speciale Europei Volley 2023 Conduce Roberta Rotelli

17:30 TennisMania Speciale US Open con Stefano Semeraro e Guido Monaco. Conduce Dario Puppo

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo