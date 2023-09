LIVE Canottaggio, Mondiali 2023 in DIRETTA: 4 di coppia e doppio pl si giocano una medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CALENDARIO COMPLETO MONDIALI CANOTTAGGIO 9 SETTEMBRE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della settima giornata di gare dei Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio che proseguiranno oggi a Belgrado, in Serbia, dedicata alle prime finali delle specialità olimpiche e paralimpiche.

L’Italia sarà protagonista al mattino con 6 equipaggi, tutti impegnati nelle Finali B: le 5 barche olimpiche cercheranno il pass per Parigi 2024, mentre l’imbarcazione paralimpica lotterà per il 7° posto. Ai due senza basterà non arrivare ultimi in Finale B per andare ai Giochi, per le altre barche servirà la vittoria in Finale B.

Saranno invece 2 gli equipaggi azzurri impegnati nelle Finali A del pomeriggio: entrambe le barche olimpiche in questione hanno già arpionato la carta olimpica per i Giochi del prossimo anno con l’approdo all’ultimo atto e lotteranno oggi per le medaglie.

OA Sport vi propone la diretta live della sessione pomeridiana della settima giornata di gare dei Mondiali di canottaggio e paracanottaggio 2023, che proseguiranno a Belgrado, in Serbia: oggi, sabato 9 settembre, andranno in scena le Finali A a partire dalle ore 13.05, mentre la nostra diretta inizierà attorno alle ore 12.40. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo