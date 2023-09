LIVE Inghilterra-Argentina, Mondiali rugby 2023 in DIRETTA: sfida giÃ  decisiva per il primato nel girone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Inghilterra-Argentina, prima giornata del gruppo D della Coppa del Mondo di Rugby 2023. A Marsiglia, uno dei campi di gioco principali della rassegna iridata, va subito in scena un big-match.

Pumas e Leoni di Sua Maestà si ritrovano di fronte in Coppa del Mondo a distanza di 4 anni. Allora ad imporsi fu l’Inghilterra con un 39-10 che estromise di fatto l’Argentina dalla possibilità di accedere alla fase ad eliminazione diretta. Da allora le cose sono cambiate, se allora i britannici erano compagine ispirata che viveva un momento di esaltazione oggi sembra invece l’Argentina ad essere la squadra in rampa di lancio.

L’arrivo sulla panchina albi-celeste di Michael Cheika e Felipe Contepomi ha portato una ventata di aria fresca in grado di far funzionare decisamente meglio le cose. L’Inghilterra si presenta invece in Francia dopo degli ultimi risultati tutt’altro che soddisfacenti corredati da un gioco che stenta decisamente a decollare.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Inghilterra-Argentina, prima giornata del gruppo D della Coppa del Mondo di Rugby 2023. Si partirà alle ore 21.00 a Marsiglia, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

