LIVE Sollevamento pesi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Mirko Zanni per stupire nei -73 kg

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del gruppo A della categoria maschile -73 kg, prova valida per i Campionati Mondiali di sollevamento pesi 2023, competizione in fase di svolgimento a Riad (Arabia Saudita).

Sarà una gara da seguire, complice la partecipazione di Mirko Zanni, motivato a far saltare il banco facendosi spazio tra avversari d’altro profilo. Tuttavia, per la medaglia di bronzo di Pechino 2020 non sarà un compito semplice, complice una condizione fisica al limite.

Non a caso infatti alla vigilia della partenza per Riad il Direttore Tecnico della Nazionale azzurra Sebastiano Corbu aveva dichiarato di essere ancora in dubbio se fare partecipare o meno Mirko alla gara, complice il fastidio al ginocchio rimediato a Yerevan in occasione della rassegna continentale. Per questo motivo sapremo soltanto nelle prossime ore se l’azzurro attualmente nono nel ranking olimpico con i 335 kg sollevati agli Europei sarà effettivamente della partita oppure no.

Si comincia alle 18:00

