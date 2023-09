LIVE Nuoto, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: Sara Curtis cerca il colpaccio nell’ultima giornata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del sesto e ultimo giorno dei Campionati Mondiali di nuoto juniores 2023. L’Italia va a caccia di nuove soddisfazioni a Netanya (Israele).

Saranno diversi gli azzurri in gara in Israele a partire dalle batterie della mattina con Bacico e Del Signore nei 200 dorso uomini, Zucca e Mati sui 200 rana donne, Camozzi e Ragaini nei 200 farfalla uomini, Biagiotti e Vetrano nei 200 stile libero donne.

Poi Bertoni e De Gregorio nei 1500 stile libero uomini e le staffette 4×100 miste in cui gli azzurri saranno presenti sia al maschile che al femminile. Dalle 17 italiane si tornerà poi in acqua per le finali che assegneranno le ultime medaglie di questa rassegna iridata giovanile con Sara Curtis a caccia dell’oro nei 50 sl.

Foto: Swim4life