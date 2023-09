Djokovic-Medvedev, Finale US Open 2023: programma, orario, tv, streaming

Domani, domenica 10 settembre (ore 22.00), si disputerà a New York la Finale del singolare maschile tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev. La sfida tra il serbo e il russo è una sorta di rivincita di quello che accadde nel 2021, quando il russo seppe battere Nole con un triplice 6-4 nell’atto conclusivo e impedirgli di realizzare il sogno del Grande Slam.

Per questo, il confronto ha significati particolari. Nole, dal canto suo, ha dominato la scena nella prima semifinale contro l’americano Ben Shelton. Troppo acerbo lo statunitense al cospetto della solidità del campione nativo di Belgrado, capace di sciorinare un tennis molto solido.

Assai più spettacolare la seconda semifinale nella quale Medvedev è riuscito a sconfiggere Carlos Alcaraz, detentore del titolo dell’anno passato. Una prova di altissimo livello del moscovita, pronto ad affrontare nuovamente Djokovic e desideroso di replicare quanto fatto due anni fa.

La Finale del singolare maschile degli US Open 2023 tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev si giocherà domani sera alle 22:00 sull’Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadows (New York, Stati Uniti). La partita sarà trasmessa in diretta televisiva da SuperTennis e in diretta streaming su supertennis.tv e su SuperTennix. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

DJOKOVIC-MEDVEDEV FINALE US OPEN 2023

Domenica 10 settembre

ARTHUR ASHE STADIUM – Dalle 22.00 italiane

Novak Djokovic [2] vs Daniil Medvedev [3] – Finale singolare maschile a New York

PROGRAMMA FINALE US OPEN 2023: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: supertennis.tv e SuperTennix

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse