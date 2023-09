LIVE Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: si assegna il titolo all-around maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Assoluti 2023 di ginnastica artistica. Oggi al PalaIndoor di Padovà si deciderà il nuovo Campione nell’all-around maschile, il podio verrà deciso sommando i punteggi di gara-1 a quelli di questa sera, la situazione al momento è estremamente equilibrata, lo spettacolo sarà assicurato.

Mario Macchiati giovedì si è espresso ad altissimi livelli, vincendo gara-1 con 82.150, dietro troviamo una serie di ginnasti di fatto appaiati: Lorenzo Bonicelli (80.900), Matteo Levantesi (80.900), Edoardo De Rosa (80.600), Lorenzo Casali (80.500) e Yumin Abbadini (80.200). E’ difficile pensare ad ulteriori inserimenti sul podio rispetto ai nomi già citati. Non parteciperanno sul giro completo Marco Lodadio e Nicola Bartolini, che però hanno comunque incantato in gara-1, come Salvatore Maresca e Carlo Macchini pronti a dare spettacolo agli anelli e alla sbarra. I risultati della gara odierna decideranno anche i qualificati alle finali di specialità dei prossimi giorni. I ginnasti saranno impegnati a dare il massimo, anche perchè il DT potrebbe decidere di basarsi sulla classifica di questi Assoluti per decidere la squadra che prenderà parte ai prossimi Mondiali.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di gara-2 dell’all-around maschile dei Campionati Italiani Assoluti 2023 di ginnastica artistica, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, la gara prenderà il via alle 18:30!

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi