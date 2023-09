LIVE MotoGP, GP Misano 2023 in DIRETTA: qualifiche e Sprint Race, Bagnaia prova a limitare i danni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del weekend di Misano, round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli assisteremo a un day-2 molto intenso: prove libere, qualifiche e Sprint Race per gli alfieri della massima cilindrata, in caccia di prestazioni degne di questo nome.

Francesco Bagnaia prova a limitare i danni. Non è al meglio Pecco, reduce dal pauroso incidente di Barcellona: l’highside terrificante del primo giro della gara catalana fortunatamente non è costato fratture al centauro della Ducati ufficiale, ma i dolori non sono pochi. Bagnaia guiderà sotto antidolorifici visto che la schiena e la gamba fanno male anche perché guidare una moto di questa potenza è particolarmente probante.

Cercheranno di approfittare della situazione gli immediati inseguitori del leader del campionato, ovvero Jorge Martin e Marco Bezzecchi, anche se il romagnolo non è al 100%. Coinvolto anche lui nel primo giro “funesto” in Spagna, la mano non sta dando tregua al pilota italiano che spera di trovare un minimo di continuità in sella alla propria GP22.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del weekend di Misano, round del Mondiale 2023 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP2 in programma dalle 10.10, a precedere le qualifiche. Dalle 15.00 semaforo vedere per la Sprint Race. Buon divertimento!

Foto: Valerio Origo/LPS