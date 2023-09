LIVE Italia-Macedonia del Nord, Europei volley 2023 in DIRETTA: inizia la fase ad eliminazione diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Macedonia del Nord, ottavi di finale degli Europei maschili di volley 2023. Per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi inizia la fase ad eliminazione diretta della competizione europea, dopo aver concluso a punteggio pieno il Gruppo A.

L’Italia arriva a questa partita con 5 vittorie su altrettanti confronti. Gli azzurri hanno vinto per 3-0 i primi 4 incontri di questo torneo, contro Belgio, Estonia, Serbia e Svizzera. Nell’ultima partita del girone però la formazione italiana ha dovuto soffrire più del previsto per avere la meglio della Germania, superata in cinque set, 25-22, 23-25, 25-22, 14-25, 15-12.

La Macedonia del Nord ha concluso il Gruppo C di questi Europei al quarto posto con 6 punti. La squadra macedone ha iniziato alla grande il proprio cammino vincendo per 3 a 1 contro la Danimarca e 3-0 contro il Montenegro, salvo poi subire tre sconfitte di fila contro Polonia, Olanda e Repubblica Ceca, sempre per 3-0.

Gli azzurri quest’oggi vanno alla caccia di un vittoria quanto più è possibile convincente dopo il successo sofferto ottenuto contro la Germania, dove però l’assenza di un obiettivo di classifica potrebbe aver inciso. L’insidia maggiore della Macedonia del Nord è l’opposto Nikola Gjorgiev, che ha concluso la sfida contro la Repubblica Ceca con 16 punti. I macedoni però potrebbero concedere qualcosa in ricezione.

La sfida tra Italia e Macedonia del Nord andrà in scena alle 18.00 al PalaFlorio di Bari. La partita sarà visibile su Rai 2 e Sky Sport Uno. La copertura streaming sarà affidata a RaiPlay, Now Tv e Sky Go. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Macedonia del Nord, ottavi di finale degli Europei 2023 di volley, a partire dalle 18.00 con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo