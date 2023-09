LIVE Italia-Slovenia, Mondiali basket 2023 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il 7Â° posto contro Doncic!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Benvenuti alla diretta LIVE di Italia-Slovenia, finalina per il 7°/8° posto del Mondiale di basket 2023!

Gli Azzurri provano a chiudere nel miglior modo possibile il torneo iridato, dopo essere usciti ai quarti di finale con gli Stati Uniti ed aver perso contro la Lettonia 48 ore fa nella ‘semifinale’ antipasto del match che assegnava il 5°/6° posto. Sarà l’ultima partita di Gigi Datome da giocatore di basket, con il gettone numero 202 con la maglia tricolore – 20 punti per il sardo nel ko contro i baltici.

La Slovenia di Luka Doncic si presentava al Mondiale con obiettivi ben precisi (almeno un piazzamento tra le prime tre), svaniti poi con la battuta d’arresto nei quarti di finale per mano del Canada. La stella dei Dallas Mavericks proverà quindi a trascinare i compagni verso l’ottava posizione che mette in palio punti importanti per il ranking FIBA in ottica Preolimpico – motivazione simile, chiaramente, per l’Italia. Le due Nazionali si sono già affrontate recentemente nel 2022 in amichevole a Trieste (prima partita di Gianmarco Pozzecco da CT dell’Italia), con il risultato di 71-90 in favore dei balcanici.

Inizio del match previsto alle 10:45 italiane alla Mall of Asia di Manila (Filippine). Buon divertimento a tutti, con la diretta LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo