Volley, l’Italia soppianta l’Iran: Romanò e Michieletto alzano le marce in Nations League

L’Italia ha sconfitto l’Iran per 3-0 (25-19; 25-18; 25-11) e ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nella Nations League di volley maschile. Gli azzurri si sono imposti in maniera nitida al Maracanazinho di Rio de Janeiro (Brasile), prendendo di forza il comando delle operazioni nei tre set e chiudendo i conti in poco più di un’ora di gioco.

I Campioni del Mondo hanno sciorinato un gran livello di gioco e hanno replicato il successo ottenuto due giorni fa contro la Germania, annichilendo un avversario che poteva rivelarsi particolarmente rognoso. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si sono così portati al quarto posto in classifica generale (due successi, due punti), all’inseguimento di Polonia e Giappone che hanno vinto i primi tre incontri disputati. Gli azzurri torneranno in campo domani (sabato 25 maggio, ore 19.00) per fronteggiare l’arcigno Giappone, solidissimo in difesa e caparbio in attacco, mai domo e tutt’altro che semplice da battere.

L’affermazione odierna permette alla nostra Nazionale di guadagnare punti preziosi nel ranking FIVB, che al termine del turno preliminare della Nations League assegnerà gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Prova sontuosa da parte dell’opposto Yuri Romanò (18 punti, 3 ace), in grande spolvero anche lo schiacciatore Alessandro Michieletto (12 punti, 2 muri, 2 ace) e il palleggiatore Simone Giannelli (9 punti, 3 muri).

Il centrale Gianluca Galassi è andato a referto con 9 punti (2 muri), 7 punti per il martello Daniele Lavia (2 muri) e il centrale Roberto Russo (6 punti, 3 muri), buon lavoro del libero Fabio Balaso. L’Italia ha chiuso con 13 muri e 6 ace di squadra contro il bilancio di 1-3 dell’Iran, tra le cui fila i migliori sono stati il bomber Amin (6 punti) e lo schiacciatore Morteza (6).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Russo si fa vedere con due muri consecutivi nel primo set (6-5), ma i persiani svoltano con un diagonale e un mani-out di Morteza seguiti da un ace di Nasri (6-9). Gli asiatici hanno conservato il vantaggio con Amin e Mobin (13-15), ma gli azzurri hanno pareggiato a quota 15 con il primo tempo di Russo e l’errore di Morteza (15-15). Si procede punto a punto fino al 17-17, poi gli azzurri hanno un lampo: pipe di Michieletto, muro di Lavia, ace di Romanò, parallela di Lavia (21-17). L’Iran sbaglia e poi ci pensa Giannelli con un paio di muri a chiudere i conti.

L’Italia parte bene nel secondo set: diagonale di Michieletto, slash di Lavia, muro di Russo, diagonale di Lavia e mani-out di Romanò per il 5-1. Romanò brilla con due mani-out (6-2), Michieletto rumoreggia con un muro e due ace (12-7), puntellati dal mani-out di Romanò (13-7). Muro di Michieletto e vincente di Giannelli (18-11), Michieletto regala spettacolo (20-12), finale di amministrazione e chiude Galassi con un primo tempo. Il terzo set è a senso unico e l’Italia vince la partita.