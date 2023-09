LIVE Italia-Namibia, Mondiali rugby 2023 in DIRETTA: serve partire con il piede giusto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti a Italia-Namibia, primo incontro dei Mondiali di rugby 2023. La formazione azzurra vuole subito iniziare con il piede giusto il proprio cammino in questa rassegna iridata. L’obiettivo per gli italiani è quello di rompere subito il ghiaccio, sfruttando un avversario sulla carta di un altro livello rispetto agli azzurri: la Namibia.

L’Italia è stata sorteggiata nel Girone A insieme a Francia, Nuova Zelanda, Uruguay e Namibia. Per accedere al prossimo turno bisogna terminare il raggruppamento nelle prime due posizioni, sfida ardua vista la presenza di due nazioni candidate al successo finale come i transalpini e gli All Blacks.

Quest’oggi gli azzurri proveranno ad uscire a punteggio pieno dalla sfida contro la Namibia. Per farlo l’Italia avrà bisogno della vittoria, che assegna 4 punti, e di mettere a segno almeno quattro mete, che garantiscono 1 punto aggiuntivo. Per questo motivo il CT italiano Kieran Crowley molto probabilmente sceglierà di partire con la formazione titolare, anche perché il prossimo impegno degli azzurri sarà il 20 settembre contro l’Uruguay, e quindi tra oltre 11 giorni.

Italia-Namibia andrà in scena alle ore 13.00 allo Stadio Geoffrey-Guichard di Saint-Etienne. La partita d’esordio degli azzurri sarà visibile su Rai 2 e su Sky Sport Uno. La copertura streaming dell’evento è affidata a RaiPlay, Now TV e Sky Go. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Namibia, prima giornata dei Mondiali di rugby, a partire dalle 13.00, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse