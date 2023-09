Sport in tv oggi (sabato 23 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 23 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Ampio spazio ai motori con le qualifiche del GP del Giappone per la F1, qualifiche e Sprint Race del GP d’India per la MotoGP, senza dimenticarsi del GP di Aragon per la Superbike. L’Italia affronterà la Germania nel preolimpico di volley femminile, da non perdere la prova in linea femminile agli Europei di ciclismo. Musetti farà il proprio debutto nel torneo di Chengdu, proseguono le varie manifestazioni di tennis e di golf della settimana.

Riflettori puntati sui Mondiali di rugby e di canoa slalom. Nel piatto anche i Mondiali di lotta e gli Europei di tiro a volo, gli Europei di kite per la vela e la Coppa del Mondo di arrampicata sportiva. Menu ricchissimo per gli amanti di calcio con Serie A, Serie B, Serie C e i campionati esteri. Da non perdere le semifinali della Supercoppa Italiana di basket femminile e l’atto conclusivo di quella femminile, il Grand Slam di judo e le finali delle World Series di triathlon.

Da seguire anche le semifinali degli Europei di beach soccer dove l’Italia incrocerà il Portogallo, la Laver Cup di tennis, il World Padel Tour, il SailGP di vela a Taranto. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 23 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 23 luglio

03.00 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Portorico-Perù (diretta streaming su Volleyball World Tv)

04.00 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Repubblica Ceca-Ucraina (diretta streaming su Volleyball World Tv)

04.30 F1 – GP Giappone, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

05.15 CICLISMO – Tour de Langkawi, prima tappa: Kerteh-Kuala Terengganu (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 08.15; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 08.15)

05.40 MOTO3 – GP India, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

06.00 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Bulgaria-Argentina (diretta streaming su Volleyball World Tv)

06.25 MOTOGP – GP India, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

07.00 TENNIS – ATP 250 Zhuhai, ottavi di finale (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv)

07.00 TENNIS – ATP 250 Chengdu, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv, Sky Go, NOW). Musetti-Sekulic (secondo match dalle ore 07.00)

07.00 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Canada-Messico (diretta streaming su Volleyball World Tv)

07.00 JUDO – Grand Slam a Baku, turni preliminari (diretta streaming su IJF Tv)

07.10 MOTOGP – GP India, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

07.50 MOTOGP – GP India, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su tv8.it, Sky Go, NOW)

08.00 F1 – GP Giappone, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 15.30; differita streaming su tv8.it dalle ore 15.30)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Open di Francia, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.30)

08.00 GOLF FEMMINILE – Solheim Cup (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

08.30 TIRO A VOLO (Europei) – Trap maschile/femminile, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 TENNIS – WTA 250 Guangzhou, Finale (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv)

09.00 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Brasile-Belgio (diretta streaming su Volleyball World Tv)

09.00 SUPERBIKE – GP Aragon, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 CICLISMO (Europei) – Prova in linea juniores maschile (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead maschile/femminile, semifinali (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

09.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League, qualificazione) – Piraeus-Plebiscito Padova (non è prevista diretta tv/streaming)

09.50 MOTO3 – GP India, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su tv8.it, Sky Go, NOW)

10.00 VELA – Europei Kite (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 PALLANUOTO (EuroCup, qualificazione) – Partizan Belgrado-Savona (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Serbia-Olanda (diretta streaming su Volleyball World Tv)

10.30 LOTTA (Mondiali) – Greco-romana, qualificazioni e ripescaggi (diretta streaming su UWW+)

10.45 MOTOGP – GP India, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su tv8.it, Sky Go, NOW)

11.00 CANOA SLALOM (Mondiali) – K1 femminile, semifinali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Recast Tv)

11.10 SUPERBIKE – GP Aragon, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.30 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Colombia-Slovenia (diretta streaming su Volleyball World Tv)

12.00 PALLANUOTO (EuroCup, qualificazione) – Cercle 93-Ortigia (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 PALLANUOTO (EuroCup, qualificazione) – Telimar-Sete (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 MOTOGP – GP India, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su tv8.it, Sky Go, NOW)

12.05 CANOA SLALOM (Mondiali) – K1 maschile, semifinali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Recast Tv)

12.25 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Giappone-Turchia (diretta streaming su Volleyball World Tv)

13.00 FRECCETTE – Hungarian Darts Trophy (diretta streaming su DAZN)

13.30 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Cina-Repubblica Dominicana (diretta streaming su Volleyball World Tv)

13.30 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Speed maschile/femminile, tabelloni finali (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

13.30 VELA – SailGP a Taranto (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN, canale YouTube di SailGP)

13.45 CICLISMO (Europei) – Prova in linea elite femminile (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 SUPERBIKE – GP Aragon, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su tv8.it, Sky Go, NOW)

14.00 JUDO – Grand Slam a Baku, Final Block (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, IJF Tv)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Girona-Maiorca (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Brescia-Venezia (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie B) – Cremonese-Ascoli (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie B) – FeralpiSalò-Pisa (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie B) – Modena-Lecco (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie B) – Ternana-Sudtirol (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 RUGBY (Mondiali) – Georgia-Portogallo (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Thailandia-Corea del Sud (diretta streaming su Volleyball World Tv)

14.35 CANOA SLALOM (Mondiali) – K1 femminile, finale (diretta streaming su Rai Play 3, Recast Tv)

15.00 CALCIO (Serie A) – Milan-Verona (diretta streaming su DAZN)

15.10 CANOA SLALOM (Mondiali) – K1 maschile, finale (diretta streaming su Rai Play 3, Recast Tv)

15.30 CICLISMO – Giro del Lussemburgo, quarta tappa: Pétange-Pétange (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 17.00; diretta streaming su Eurosport.it e Discovery+ dalle ore 16.15; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 17.00)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Bochum (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Dortmund-Wolfsburg (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Augsburg-Mainz, Borussia Moenchengladbach-Lipsia, Union Berlino-Hoffenheim (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 BEACH SOCCER (Europei, semifinali) – Spagna-Bielorussia (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Nottingham (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Due partite: Crystal Palace-Fulham, Luton-Wolverhampton (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 PADEL – World Padel Tour (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Siviglia (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Spezia-Reggiana (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.45 LOTTA (Mondiali) – Greco-romana, semifinali (diretta streaming su UWW+)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nantes-Lorient (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 MMA – Bellator 299, main event: Eblen vs Edwards, mondiale pesi medi (diretta streaming su Mola Tv)

17.00 BMX (Coppa del Mondo) – Racing maschile/femminile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

17.20 TRIATHLON (World Series Finals) – Gara maschile (diretta streaming su Triathlon Live)

17.30 CALCIO A 5 (Supercoppa Italiana, semifinali) – Feldi Eboli-Italservice Pesaro (diretta streaming su Futsal Tv)

17.30 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Polonia-USA (diretta streaming su Volleyball World Tv)

17.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Gran Bretagna, Qualifying Race (diretta streaming su MXGP Tv)

17.45 RUGBY (Mondiali) – Inghilterra-Cile (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie A) – Sassuolo-Juventus (diretta streaming su DAZN)

18.00 BEACH SOCCER (Europei, semifinali) – Italia-Portogallo (diretta streaming su Rai Play 2)

18.00 LOTTA (Mondiali) – Greco-romana, finali: 72 kg, 60 kg, 97 kg (diretta streaming su Rai Play 3, UWW+)

18.00 BASKET (Supercoppa Italiana, semifinali) – Olimpia Milano-Virtus Bologna (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 BASKET FEMMINILE (Supercoppa Italiana, Finale) – Virtus Bologna-Schio (diretta streaming su LBF Tv)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Bolzano-Carpi (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.25 MOTOCROSS (MXGP) – GP Gran Bretagna, Qualifying Race (diretta streaming su MXGP Tv)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Pressano-Conversano, Sassari-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

09.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League, qualificazione) – Trieste-Plebiscito Padova (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Werder Brema-Colonia (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Brentford-Everton (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Barcellona-Celta Vigo (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Virtus Entella-Arezzo (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Pontedera-Recanatese (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – SPAL-Lucchese (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Eppan-Merano, Fasano-Albatro, Trieste-Cingoli (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Mezzocorona-Casalgrande Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 PALLANUOTO (EuroCup, qualificazione) – Duisburg-Savona (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Almere City vs PSV Eindhoven (diretta streaming su Mola Tv)

20.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League, qualificazione) – Roma-Lille (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 PALLANUOTO (EuroCup, qualificazione) – Sabac-Ortigia (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 CICLOCROSS – USCX Series, gara femminile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

20.45 BASKET (Supercoppa Italiana, semifinali) – Brescia-Tortona (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 VOLLEY FEMMINILE (Qualificazioni Olimpiadi 2024) – Italia-Germania (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Lazio-Monza (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Ancona-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Fermana-Cesena (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Gubbio-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Rimini-Perugia (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 RUGBY (Mondiali) – Sudafrica-Irlanda (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Burnley-Manchester United (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Brest-Lione (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Almeria-Valencia (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO A 5 (Supercoppa Italiana, semifinali) – Roma-L84 (diretta streaming su Futsal Tv)

21.45 CICLOCROSS – USCX Series, gara maschile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

22.00 TENNIS – Laver Cup, seconda giornata (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

23.30 CALCIO (Liga profesional argentina) – Boca Juniors-Lanus (diretta streaming su Mola Tv)

00.00 TENNIS – WTA 1000 Guadalajara, Finale (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv)

LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DI F1 ALLE 8.00

LA DIRETTA LIVE DI QUALIFICHE E SPRINT RACE DI MOTOGP ALLE 7.50 E ALLE 12.00

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-SEKULIC (2° MATCH DALLE 7.00)

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI CANOA SLALOM DALLE 11.03

LA DIRETTA LIVE DELLA SUPERBIKE ALLE 11.10 E ALLE 14.00

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO FEMMINILE ALLE 13.45

LA DIRETTA LIVE DI SCHIO-VIRTUS BOLOGNA, FINALE SUPERCOPPA ITALIANA BASKET FEMMINILE

LA DIRETTA LIVE DI OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA DALLE 18.00

LA DIRETTA LIVE DI BRESCIA-TORTONA DALLE 20.45

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.45

Foto: FIVB