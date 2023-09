A che ora Polonia-USA di volley femminile, dove vederla in tv e come seguire gli aggiornamenti

Uno sguardo interessato. La Nazionale italiana di volley femminile osserverà con un occhi interessati quanto accadrà quest’oggi a Lodz (Polonia) nel confronto delle 17.30 tra la Polonia e gli USA, incontro valido per il Torneo Preolimpico, che qualificherà per i Giochi di Parigi 2024 solo le prime due del girone.

LA DIRETTA LIVE DI POLONIA-USA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.30

Le nostre portacolori, sconfitte dagli Stati Uniti ieri, affronteranno oggi la Germania alle 20.45 e potranno sapere l’esito della sfida tra le americane e le padrone di casa. Se le campionessa olimpiche si confermeranno, come da pronostico, superiori alla Polonia, allora le nostre portacolori potranno disputare “a cuor leggero” la partita contro le tedesche. Eccovi tutte le combinazioni nel caso:

Indubbiamente, la formazione di Davide Mazzanti non potrà distrarsi troppo e centrare il successo senza se e senza ma, nella consapevolezza di quanto fatto dalle proprie dirette avversarie nella qualificazione alle Olimpiadi in Francia dell’anno prossimo.

Di seguito il calendario completo,il programma dettagliato, l’orario d’inizio e il palinsesto di Polonia-USA, incontro valido per il preolimpico di volley femminile. La partita sarà trasmessa in streaming su Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PREOLIMPICO VOLLEY FEMMINILE OGGI

Sabato 23 settembre

17.30 Polonia vs USA – Diretta streaming su Volleyball World Tv

PROGRAMMA POLONIA-USA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati (7.99 euro al mese).

Diretta Live testuale: OA Sport.

