LIVE Brescia-Tortona 48-27, Supercoppa Italiana basket 2023 in DIRETTA: un affare per la Bertram essere sotto solo di 18 punti

48-27 Della Valle, ANCORA DA TRE! 20 punti per lui.

21′ Passi, come non iniziare bene un terzo quarto se sei in svantaggio.

21′ Iniziato il secondo tempo. Palla Bertram.

38% contro 26% da tre in favore di Brescia.

Della Valle con 17 ha giocato un primo tempo senza senso. Secondo miglior marcatore nei primi 20′ Thomas con 8 punti.

Si va all’intervallo. Davvero un miracolo che Tortona sia riuscita a contenere il disavanzo entro i 20 punti.

45-27 Obasohan con i primi tre punti del suo match!

20′ Buona difesa di Tortona stavolta ma tripla che entra ed esce dal ferro.

Timeout Brescia.

45-24 BALDASSO prova a suonare la carica. Insieme a Thomas l’unico a provarci per davvero.

19′ Mette un piede fuori Bilan.

45-21 Zerini.

45-19 PALLA RECUPERATA E TRIPLA FOLGORANTE DI ADV.

42-19 Thomas sembra essere l’unico a provarci della Berthram.

42-17 Due su due per l’azzurro.

18′ Fallo di Daum. Due tiri liberi per Petrucelli, bonus per Brescia.

40-17 Thomas da due.

40-15 Due su due, non siamo a Wimbledon.

Fallo su Burnell, due tiri liberi.

DUE PALLE PERSE IN FILA PER TORTONA NELLA STESSA AZIONE, INCREDIBILE.

38-15 Della Valle da Casa sua.

35-15 Bilan rimette 20 punti tra le due squadre.

33-15 Giro di riposo per Brescia in difesa, Thomas segna.

16′ Sbaglia Della Valle, segue a rimbalzo ancora bene Brescia. Altri due tiri liberi.

30-13 Tre su tre di Della Valle.

16′ Fallo su tiro da tre per Tortona, due liberi Brescia. In realtà le palle perse sono 7-7. Certo è che Brescia ha saputo concretizzare molto meglio, per usare un eufemismo, le chance avute sin qui.

15′ Ennesima palla persa banale Tortona.

Timeout Tortona. 19-8 i rimbalzi a favore di Brescia, questo dato dice tutto sull’intensità.

28-13 Altri due punti in transizione subiti da Tortona.

26-13 Segna il libero.

15′ Della Valle sbaglia, segue, tocca, segna e subisce il fallo!

Fallo in attacco di Cournooh. Che esce per fare spazio a Della Valle

NON SI SEGNA

14′ Grande difesa sulla palla ancora di Brescia! Rimessa Berthram.

Timeout Brescia.

13′ Palla persa per Brescia, approfitta da 3 Tortona con Candi!

12′ Due su due per l’azzurro!

12′ Vola Baldasso a rimblazo e guadagna 2 tiri liberi.

11′ Tre secondi offensivi Germani.

11′ Sbaglia da tre Brescia, altresì fa Tortona.

Secondo quarto. Luca Severini in campo!

Inizio sprint della Germani, addirittura 16-2. Poi un paio di triple hanno tamponato per Tortona. Sensazione è che difensivamente i piemontesi non siano abbastanza pesanti sotto canestro, devono compensare con l’intensità.

FINE PRIMO QUARTO.

23-8 Christon da Tre!!

10′ Fallo di Obasohan. NESSUN TEAM IN BONUS.

20-8 Tripla di Thomas!

20-5 Ancora pigra a rimbalzo Tortona. Banchetta Brescia.

9′ Fallo di Della Valle che esce, secondo fallo per lui.

9′ Fallo in attacco di Bilan, importante finire bene adesso per Tortona.

18-5 Toglie il tappo dal canestro con Baldasso la Berthram.

18-2 Troppo facile per Brescia segnare da vicino.

8′ Fallo Tortona.

7′ Perde palla banalmente per una volta la Germani ma non approfitta col tiro da 3 Tortona.

6′ Un’altra palla persa banalissima di Tortona! Rimessa Brescia.

16-2 Rubata e canestro di Wiston!

14-2 Tripla in transizione Amedeo Dalla Valle!

6′ 11-2 Splendido movimento di Bilan in avvicinamento a canestro.

9-2 Dalla Valle!

5′ Primo fallo per Daum.

4′ Altra palla persa della Berthram.

4′ Fallo su Gabriel. Rimessa Tortona.

7-2 Weems per Thomas. Primi 2 per Tortona.

7-0 Grande tripla di Gabriel.

4-0 Brescia Christon dal mid range.

2-0 Bilan.

2′ Fallo subito da Petrucelli. Primo fallo per Tortona.

2′ Ritmo basso, altra palla persa, 3 secondi offensivi Tortona.

1′ Possesso Brescia, subito stoppata subita da Dalla Valle, riparte Tortona che spara in transizione una tripla che sbaglia.

Minuto di raccoglimento.

Brescia: Bilan; Christon; Gabriel; Dalla Valle; Petrucelli.

Tortona: Daum; Dowe; Obasohan; Thomas; Weems.

20.42 Ci siamo, 3 minuti e si comincia.

20.40 Difficile indicare una favorita, la partita sarà giocata punto a punto, con i padroni di casa che proveranno a ottenere qualcosa dal pubblico.

20.38 La squadra guidata da Ramondino invece viene dalla splendida semifinale playoff dell’anno scorso, con conferme importanti quali Luca Severini, fresco Nazionale nelle Filippine e Mike Daum.

20.35 I ragazzi di coach Magro l’anno scorso non sono andati ai playoff, che quest’anno saranno l’obiettivo principale. Eliminata agli 1/8 di Eurocup, hanno confermato John Petrucelli e Amedeo Dalla Valle anche per questa stagione, le due “prime punte” del team.

20.32 Brescia si è conquistata il numero 2 del seeding dopo il clamoroso successo in Coppa Italia nella passata stagione.

20.30 Nella prima successo, se vogliamo a sorpresa della Virtus Bologna sull’Olimpia Milano per 78-73!

20.25 Ci siamo! Tra poco più di venti minuti avrà inizio al PalaLeonessa di Brescia la seconda semifinale di Supercoppa Italiana.

Amici di OA Sport benvenuti a questa Diretta Live in cui seguiremo passo passo la prima semifinale di Supercoppa Italiana di basket, per il secondo anno di fila con la formula della Final Four tra Germani Brescia e Bertram Tortona dal Palaleonessa A2A di Brescia.

Si comincia dunque con la stagione 2023-24 di basket nazionale. Si apre con il torneo a quattro squadre che assegnerà il primo trofeo della stagione italiana. Il tabellone vede affrontarsi le due ‘big’ Olimpia Milano e Virtus Bologna in semifinale nella parte alta. Semifinale della parte bassa in cui la Germani Brescia di coach Alessandro Magro, vincitrice dell’ultima Coppa Italia, se la vedrà, per di più nel palazzetto di casa contro la Derthona Basket di Marco Ramondino.

Inutile dire come chi tra Milano e Bologna arriverà in finale sarà comunque favorito, ma è altrettanto scontato sottolineare come in una partita secca possa sempre succedere di tutto, Mondiali 2023 docet. La palla a due della prima semifinale di Supercoppa sarà alzata alle ore 20.45. OA Sport vi augura un buon proseguimento con la Diretta Live del match.

Foto: Gilardi/Ag. Ciamillo Castoria