LIVE MotoGP, GP India 2023 in DIRETTA: qualifiche e Sprint Race, Bagnaia deve arginare lo scatenato Martin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del GP d’India, tredicesima tappa del calendario 2023 della MotoGP. Al Buddh International Circuit di Greater Noida è il giorno delle qualifiche e della Sprint Race del nuovo evento del Motomondiale, con in palio punti importanti per la classifica del Mondiale piloti 2023.

In vetta alla classifica è ancora presente Francesco Bagnaia, il quale però è chiamato ad arginare la rimonta di Jorge Martin. Questo week-end lo spagnolo, dopo aver portato il proprio distacco a 32 punti, sembra intenzionato ad avvicinarsi ulteriormente. A dimostrazione di ciò sono i risultati delle prime due sessioni di prove libere, in cui l’iberico è parso sin da subito a proprio agio, conquistando il secondo tempo nelle Libere 2.

Nella prima giornata indiana Bagnaia è riuscito a limitare i danni, senza però brillare. L’italiano ha concluso al settimo posto le Libere 2, guadagnandosi un posto diretto per il Q2. Il campione del mondo in carica dovrà però alzare il livello se vuole duellare con Martin.

La breve lunghezza del circuito indiano, di soli 5 km, ha livellato le differenze tra piloti e costruttori. Per completare un giro bastano meno di 1 minuto e 45 secondi, ragion per cui i distacchi sono estremamente ristretti. Per questo motivo si preannuncia una grande bagarre sia nelle qualifiche che nella Sprint Race, con tanti piloti in gap molto serrati.

Le qualifiche avranno inizio alle 07.45, 40 minuti dopo le prove libere 3, mentre alle 12.00 scatterà il semaforo verde della Sprint Race. Entrambi gli eventi saranno visibili su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, rispettivamente canali 201 e 208 del decoder Sky. La copertura streaming è affidata a Sky Go e Now TV. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del GP d’India 2023 della MotoGP, a partire dalle 07.45, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse