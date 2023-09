LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: semifinale di fuoco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della Supercoppa

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima semifinale della Supercoppa Italiana 2023. Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna tornano in campo una contro l’altra dopo le emozioni dell’ultima finale scudetto.

Campo neutro, stavolta, e data finalmente accettabile anche per il pubblico, quella odierna al PalaLeonessa di Brescia: si gioca di sabato, con le due squadre che hanno cambiato in maniera diversamente rilevante il loro assetto lungo l’estate. E, peraltro, hanno messo insieme una ben più che valida preseason con diverse partite di valore.

Per quel che riguarda Bologna, ha fatto scalpore il cambio in panchina tra Sergio Scariolo e Luca Banchi, arrivato in chiave semplicemente burrascosa. Sarà interessante scoprire l’impatto di figure come Cacok, Polonara, Jaleen Smith e Dunston in chiave bianconera, con il mantenimento dell’ossatura esperta e la coppia Belinelli-Hackett a tenersi il ruolo di guida.

Quanto a Milano, arrivati i due Campioni del Mondo in carica (Maodo Lo da nuovo, Johannes Voigtmann da già a roster nella scorsa stagione), l’uomo più osservato è senz’altro Nikola Mirotic, che per impatto è il colpo dell’estate italiana. Non ci sarà Billy Baron, in recupero dall’operazione al gomito, ed è in dubbio Diego Flaccadori (elongazione alla caviglia sinistra).

Olimpia EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna vedrà la palla a due alzarsi alle ore 18:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo