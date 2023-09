LIVE Polonia-USA, Preolimpico volley femminile in DIRETTA: Italia spettatrice molto interessata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

PERCHÉ PER L’ITALIA DIPENDE TANTISSIMO DA QUESTA PARTITA

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Polonia-USA, match valido per la sesta giornata del torneo preolimpico di volley femminile 2023. A Lodz (Polonia) siamo giunti alle battute finali, tra oggi e domani scopriremo le due formazioni del gruppo C che staccheranno il pass per le prossime Olimpiadi.

Al momento gli USA si trovano in solitaria in vetta alla classifica della Pool C con 5 vittorie e 15 punti, la vittoria di ieri contro l’Italia (3-1) ha di fatto messo una seria ipoteca per il pass per Larson e compagne. La Polonia ha invece vacillato di fronte al proprio pubblico e al momento è terza con 12 punti, frutto di una sconfitta contro la Thailandia (3-2) e di una vittoria “solo” al tie-break con la Germania. L’Italia guarda con estrema attenzione a questo match, perchè in base al risultato di Polonia-Usa le azzurre potrebbero avere il destino nelle proprie mani: se gli Stati Uniti dovessero vincere 3-0 o 3-1 contro la Polonia, all’Italia basterebbe vincere questa sera, 3-1 nella prima ipotesi e 3-0 nella seconda, per qualificarsi con un turno di anticipo, in tutti gli altri casi la certezza matematica arriverebbe solo con la sfida di domai contro la Polonia.

Stati Uniti e Polonia si sono già affrontate in questa stagione, in particolare nella finale per il 3°-4° posto della VNL, in quell’occasione vinsero a sorpresa Wolosz e compagne, regalando una medaglia internazionale storica alla propria nazione, gli Stati Uniti hanno vinto le ultime Olimpiadi, ma si tratta di una formazione tutt’altro che imbattibile se si mette qualità in campo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Polonia-USA, match valido per la sesta giornata del torneo preolimpico di volley femminile 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 17:30!

Foto: FIVB