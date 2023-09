LIVE Ciclismo femminile, Europei 2023 in DIRETTA: Olanda favorita, Balsamo e le azzurre ci provano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova in linea femminile élite valevole per i Campionati Europei 2023 di ciclismo su strada in corso nella provincia della Drenthe (Paesi Bassi).

Il percorso della gara odierna ricalcherà pedissequamente le strade già viste in questi giorni: partenza fissata a Meppel, per la prima metà di corsa il tracciato sarà completamente piatto, prima di affrontare il primo dei cinque giri dell’anello di 13 km disegnato nei dintorni del Col du VAM (600 metri al 5,9%), strappo artificiale ricavato da un deposito di rifiuti dismesso, teatro delle possibili battaglie che andranno ad infiammare la gara di oggi.

L’Italia parte con ambizioni in vista di questa gara: il percorso di oggi potrebbe favorire un’atleta come Elisa Balsamo, una delle migliori velociste in circolazione nel panorama femminile, la quale vorrà difendere l’argento conquistato a Monaco di Baviera l’anno scorso. Tra le stelle presenti oggi troviamo Lorena Wiebes e Demi Vollering (Paesi Bassi), Lotte Kopecky (Belgio), Marlen Reusser (Svizzera) e Katarzyna Niewiadoma (Polonia). L’Italia può schierare un team di qualità data la presenza, oltre che di Balsamo, di Sofia Bertizzolo, Elena Cecchini, Barbara Guarischi, Soraya Paladin, Silvia Persico, Ilaria Sanguinetti e Silvia Zanardi.

La prova di oggi, il cui via è programmato per le 13.30, sarà visibile in tv su Eurosport 1 e Rai Sport+Hd e in streaming su Discovery+ e Rai Play, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale dell’evento. Non perdetevi neanche un minuto della gara con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

