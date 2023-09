LIVE Italia-Germania, Preolimpico volley femminile in DIRETTA: teutoniche insidiose sulla strada verso Parigi 2024

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, match di volley femminile valido per il torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024! Le azzurre tornano in campo dopo la sconfitta contro gli USA per riprendere il cammino verso la prossima manifestazione a cinque cerchi.

Ieri si è vista in campo una squadra azzurra che, date le importanti assenze, non ha potuto competere al livello delle Campionesse Olimpiche. Per Myriam Sylla, Ekaterina Antropova e compagne il test di oggi è invece sicuramente alla portata, nonostante la Germania sappia essere squadra solida ed insidiosa.

Un successo per ripartire e per compiere un passo importante verso il pass olimpico, questo deve essere oggi l’obiettivo della squadra guidata dal CT Davide Mazzanti. Le tedesche, prive per infortunio di Hanna Orthmann, si affideranno alla schiacciatrice Lina Alsmeier e ad un rodatissimo gioco al centro con Camilla Weitzel e Marie Schölzel, come avvenuto anche ieri nella sconfitta con la Polonia.

Fischio d’inizio alle ore 20.45 per quello che è un appuntamento assolutamente imperdibile. Noi di OA Sport vi racconteremo il match con la nostra DIRETTA LIVE, accompagnandovi in questo Italia-Germania minuto dopo minuto, punto per punto, in modo da non farvi perdere neanche un’emozione. Non mancate!

Foto: FIVB