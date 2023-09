LIVE Musetti-Sekulic, ATP Chengdu 2023 in DIRETTA: debutto cinese contro lâ€™australiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live dell’esordio nel torneo Atp 250 di Chengdu di Lorenzo Musetti contro l’australiano Philip Sekulic. L’incontro è valido per il secondo turno del torneo cinese, che apre la stagione asiatica.

L’azzurro, testa di serie numero 2 del torneo cinese, cerca fiducia e punti in vista del 500 di Pechino e del 1000 di Shanghai. Viene da una fortunata, alla fine spedizione a Bologna di Coppa Davis, dove ha perso da Gabriel Diallo e ha vinto il doppio decisivo nella sfida contro il Cile in coppia con Lorenzo Sonego contro BarriosVera/Tabilo.

L’avversario è un qualificato, e sulla carta non dovrebbe impensierire minimamente l’azzurro essendo numero 325 del ranking Atp. Sappiamo però come i primi turni possano sempre riservare sorprese, soprattutto quando si incontra un giocatore proveniente dalle qualificazioni, già rodato con superficie e palline. Nel tabellone cadetto l’australiano ha battuto il canadese Nick Chappel ed Evgeniy Donskoy. Al primo turno ha invece superato Nuno Borges per 7-5 5-7 6-3 dopo 2 ore e 35′ di partita.

L’incontro sarà il secondo dalle ore 7.00, a seguire di Varillas–Dimitrov (3); OA Sport vi augura un buon divertimento con la Diretta Live dell’incontro tra Musetti e Sekulic.

