LIVE Schio-Virtus Bologna, Finale Supercoppa Italiana basket femminile in DIRETTA: in palio il primo trofeo stagionale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Schio-Virtus Bologna, Finale della Supercoppa Italiana di basket femminile 2023!

Le vicentine Campionesse d’Italia in carica vogliono continuare ad aggiornare i record, confermando la vittoria della passata stagione e mettere in bacheca la quattordicesima Supercoppa Italiana della propria storia. La Famila Wuber ha superato non senza faticare in semifinale la Dinamo Sassari (57-55) trascinata dai 18 punti di Reisingerova, mentre alle sassaresi non sono bastati i 16 punti equamente divisi tra Carangelo e Raca che hanno tenuto in partita la compagine sarda fino all’ultimo.

Dall’altra parte ci sarà la rivale degli ultimi anni ovvero la Virtus Bologna, che nel match di ieri sera ha piegato la resistenza della Reyer Venezia (65-74) grazie al duo azzurro composto da Olbis Andrè e Cecilia Zandalasini in grande spolvero (20 punti e 9 rimbalzi la prima, 17 punti la seconda). Le bolognesi puntano ad interrompere l’egemonia veneta vendicando al tempo stesso la doppia sconfitta rimediata negli ultimi due anni in Campionato, ma non sarà così semplice: servirà quindi un’impresa contro Sottana e compagne.

Palla a due che verrà alzata al PalaCrisafulli di Pordenone alle ore 18:00. Buon divertimento a tutti, con la diretta LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo