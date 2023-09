LIVE Canoa slalom, Mondiali 2023 in DIRETTA: Horn e De Gennaro sognano il podio, occhio a Xabier Ferrazzi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di canoa slalom 2023 in corso di svolgimento a Lee Valley (Gran Bretagna). Dopo la splendida giornata di ieri dedicata alla canadese, quest’oggi si assegnano le medaglie iridate e i pass olimpici per quel che riguarda il kayak. Si parte alle 11.00 con la semifinale femminile, seguita da quella maschile; nel pomeriggio in programma le finali.

L’Italia vuole continuare a sognare sul bacino olimpico di Lee Valley, un percorso estremamente fisico e tecnico che sta esaltando i canoisti azzurri. I Mondiali sono già di per sé l’evento clou di una stagione agonistica, quest’anno però assumono ulteriore importanza per i tantissimi pass olimpici messi in palio. Se si vuole andare a Parigi l’anno prossimo, è quasi obbligatorio staccare il biglietto in questa manifestazione iridata. Il programma oggi parte alle 11.00 con la semifinale femminile, seguita un’ora dopo da quella maschile. Saranno in 30 le/i canoiste/i al cancelletto, e solo i primi 10 all’arrivo staccheranno il biglietto per la Finale del pomeriggio. Per quanto riguarda la qualificazione olimpica sono in palio 15 posti, non nominali, da assegnare sia nella competizione maschile sia in quella femminile, al massimo uno per nazione. Prendere parte alla finale darebbe la sicurezza all’Italia di poter far salire un canoista sul volo per Parigi; in caso di più barche qualificate della stessa nazione (quindi nei primi 12), la quota eccedente verrà assegnata alla nazionale meglio classificata e non ancora qualificata.

Per quanto riguarda l’Italia, dopo il doppio pass olimpico nella canadese e la meravigliosa medaglia di Ceccon nella giornata di ieri, quest’oggi si gioca le migliori chance per azzannare salire sul podio e l’obiettivo minimo sono i biglietti per Parigi. Sono tre i pagaiatori azzurri che hanno superato le eliminatorie e saranno al via di queste fondamentali semifinali, una nel K1 femminile e due nel K1 maschile. Stefanie Horn sarà la rappresentate italiana nella semifinale femminile che partirà alle 11.00; la fuoriclasse azzurra va alla ricerca della seconda medaglia iridata in carriera, con il sogno di salire per la prima volta sul tetto del mondo. Nel settore maschile Xabier Ferrazzi e Giovanni De Gennaro sono le due punte azzurre qualificate per la finale delle 12.00. De Gennaro è apparso in grande confidenza e controllo nell’eliminatoria, portando a casa il pass per la finale in carrozza nella prima discesa. Ferrazzi, classe 2005 campione del Mondo in carica nella categoria Under-23, ha dimostrato grandissima tempra ed enorme talento andando a stampare il miglior tempo nella seconda manche di qualificazione dopo una giornata di grande pressione. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per vivere una giornata indimenticabile.

Competizione iridata fondamentale in quanto mette in palio i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, con gli azzurri grandi protagonisti che tentano anche l'assalto al podio Mondiale. Si parte alle 11.03 con le semifinali femminili seguite a ruota da quelle maschili, mentre dalle 14.35 via alle finali.

Foto: Pier Colombo