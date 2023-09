LIVE F1, GP Giappone 2023 in DIRETTA: FP3 nella notte, poi le qualifiche! La Ferrari sfida Verstappen!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle qualifiche per il Gran Premio del Giappone 2023, valevole come sedicesimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si preannuncia grande spettacolo come di consueto sullo storico circuito di Suzuka, con la lotta per la pole position che potrebbe regalare dei colpi di scena proprio come a Singapore.

A differenza di Marina Bay però Red Bull è tornata estremamente competitiva e si candida al ruolo di favorita sul giro secco almeno con Max Verstappen, mentre Sergio Perez ha fatto tanta fatica nelle libere del venerdì e rischia di cedere il passo a competitor come Ferrari, McLaren e Mercedes. La Scuderia di Maranello si è confermata solida ieri sia con Charles Leclerc che con Carlos Sainz, entrambi in grado di battagliare per la prima fila.

Front row messa nel mirino anche da Lando Norris, in grande spolvero sulla MCL60, ma non va sottovalutato il suo compagno di squadra Oscar Piastri e le W14 di George Russell e Lewis Hamilton. Un gradino sotto sulla carta l’Aston Martin di Fernando Alonso, la Williams di Alex Albon ed il resto del midfield, ma i valori in campo possono sempre cambiare da venerdì a sabato.

Si parte alle ore 4.30 della notte (orario italiano) con il semaforo verde dell’ultima sessione di prove libere, mentre le qualifiche della F1 in Giappone scatteranno alle 8.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambi i turni con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

