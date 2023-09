LIVE Italia-Olanda, Europei volley 2023 in DIRETTA: l’asticella si alza ai quarti contro Abdel-Aziz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, match valido per i quarti di finale degli Europei di volley maschile 2023. Si inizia a fare sul serio, la zona medaglie è sempre più vicina e questa sera i ragazzi di Fefè De Giorgi, di fronte al pubblico del Palaflorio di Bari, hanno un unico obiettivo: vincere e qualificarsi alla Final Four di Roma.

L’Italia giunge a questo appuntamento dopo aver vinto la Pool A con 5 vittorie e 14 punti, perdendo solo due set nell’ultimo match della prima fase contro la Germania e dopo aver superato agli ottavi di finale la Macedonia del Nord con un 3-0 autorevole. L’Olanda ha invece concluso il gruppo B in seconda posizione con 12 punti, 4 vittorie e 1 sconfitta subita contro la Polonia, mentre agli ottavi di finale sono riusciti a superare la Germania, al termine di un match estremamente combattuto (3-2). La vincente di questa sfida se la vedrà in semifinale con la Francia che, nella giornata di ieri, ha superato non senza faticare la Romania (3-0).

L’Italia ha vinto gli ultimi quattro scontri diretti contro l’Olanda e questa sera partirà con tutti i favori del pronostico. Gli azzurri hanno come obiettivo quello di difendere il titolo conquistato due anni fa, mentre nella passata edizione continentale l’Olanda si era fermata ai quarti di finale. Il destino degli Orange dipenderà in larga parte dal rendimento di Nimir Abdel-Aziz, arginarlo consentirebbe all’Italia di acquistare un grande vantaggio.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, match valido per i quarti di finale degli Europei di volley maschile 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 21:00!

Foto: CEV