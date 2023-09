Quando si giocano le semifinali degli Europei di volley 2023? Date, programma, orari, tv

I Campionati Europei di volley maschile 2023 sono entrati ormai nelle fasi decisive. Slovenia e Francia si sono già qualificate per le semifinali e sono in attesa di conoscere i nomi delle proprie rivali. Oggi verrà infatti completato il programma dei quarti di finale, con gli azzurri che sfideranno i Paesi Bassi per guadagnare un posto tra le prime quattro.

La vincente tra Italia e Paesi Bassi sfiderà la Francia, mentre il match Polonia-Serbia definirà la sfidante della Slovenia. Le due partite di semifinale verranno disputate giovedì 14 settembre nella cornice del PalaLottomatica di Roma. Il primo incontro è in programma alle 18.00, mentre il secondo alle 21.00 ma ancora non è nota l’assegnazione dei due match nei due slot orari.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle semifinali degli Europei 2023 di volley maschile. Entrambi i match saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Uno, ed in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now TV ed EuroVolley TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di un’eventuale semifinale che coinvolgerà l’Italia.

CALENDARIO SEMIFINALI EUROPEI VOLLEY OGGI

Giovedì 14 settembre

18.00 Semifinale 1 (Diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Uno)

21.00 Semifinale 2 (Diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Uno)

PROGRAMMA SEMIFINALI EUROPEI VOLLEY OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Sky Sport Uno

Diretta streaming: RaiPlay , SkyGo, Now TV ed Euro Volley Tv

Diretta LIVE testuale: OA Sport (per un’eventuale semifinale che coinvolgerà l’Italia)

Foto: CEV