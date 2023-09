Italia-Francia, orario Semifinale Europei volley 2023: programma, tv, streaming, quando si gioca

Dopo una intensissima battaglia di cinque set, l’Italia ha piegato la coriacea Olanda, qualificandosi per la semifinale degli Europei di volley 2023. Giovedì 14 settembre, alle ore 21.15, gli azzurri affronteranno i rivali storici della Francia in un match che promette scintille.

Sono diversi i confronti recenti tra azzurri e transalpini. Nel 2022 furono gli uomini allenati da Giani a dare un dispiacere alla selezione tricolore a Casalecchio di Reno con un secco 3-0 nella semifinale di Nations League; l’Italia però si prese una rivincita dolcissima nel quarto di finale dei Mondiali, dove trionfò per 3-2: fu quella la partita che fece capire alla compagine di De Giorgi di poter arrivare in cima al mondo.

A Roma la semifinale vedrà opposti i campioni olimpici contro i campioni del mondo ed europei in carica: c’è altro da aggiungere? Il meglio del meglio. Sin qui la Francia ha mostrato un rendimento altalenante, perdendo anche un match (ininfluente) contro la Romania nella fase a gironi, salvo travolgerla poi per 3-0 ai quarti di finale. Come ha raccontato Samuele Papi ad OA Sport: “Non mi fido della Francia“.

La semifinale degli Europei di volley 2023 tra Italia e Francia sarà visibile in chiaro su RAI2, tuttavia non è escluso un cambio di rete, con possibile spostamento su RAI1. Prevista anche la diretta in abbonamento su Sky Sport Uno. Lo streaming sarà disponibile su RaiPlay, SkyGo e Now.

CALENDARIO SEMIFINALE EUROPEI VOLLEY 2023

Giovedì 14 settembre

Ore 21.15 Italia-Francia – Diretta tv su Rai2* e SkySport Uno

DOVE VEDERE IN TV LA SEMIFINALE DEGLI EUROPEI DI VOLLEY 2023

Diretta tv: Rai2* e SkySport Uno

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now

Diretta testuale: OA Sport

*NB: possibili cambi di palinsesto.

Foto: Valerio Origo