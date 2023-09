Volley, De Giorgi: “Abbiamo tirato fuori l’anima guerriera. Giani, ancora una volta”

L’Italia ha sconfitto l’Olanda per 3-2 al termine di una partita al cardiopalma e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2023 di volley maschile. I Campioni del Mondo e d’Europa sono riusciti a imporsi dopo 129 di autentica battaglia, emergendo in un tie-break ad altissima intensità e lasciandosi alle spalle tutte le difficoltà (a partire dall’infortunio di Roberto Russo nel primo set) e arginando un surreale Nimir Abdel-Aziz. Gli azzurri hanno festa al PalaFlorio di Bari e si sono meritati la rovente sfida con la Francia, in programma giovedì 14 settembre (ore 21.15) al PalaEur di Roma.

Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato la prova ai microfoni della Rai: “Abbiamo dovuto tirare fuori l’anima guerriera. Oggi l’olanda ha fatto buonissime cose, noi abbiamo concesso qualcosa. Siamo rimasti aggrappati alla partita, abbiamo cercato soluzioni, abbiamo cercato di rimanere legati a loro perché Abdel-Aziz era in giornata e si è fatto fatica con lui: fa break forti in battuta e in attacco è difficile fermarlo, ma tutta la squadra ha lavorato bene“.

Il tecnico pugliese è intervenuto anche sull’infortunio di Roberto Russo: “Mi hanno parlato di una distorsione, non ho seguito bene la cosa perché c’erano altre cose a cui pensare durante la partita. Bisogna capire l’entità dell’infortunio, se capita l’infortunio adesso è un caos. Vediamo“. Un flash anche sui time-out: “Qualche volta li ho richiamati, ho detto di usare la lucidità“.

Fefé De Giorgi si è anche proiettato verso la semifinale contro la Francia, allenata da Andrea Giani e sconfitta l’anno scorso nei quarti di finale dei Mondiali. Rivolgendosi con uno sguardo fisso in telecamera ha dichiarato: “Giangio, ancora un’altra volta: che ci dobbiamo fare. Menomale che non è una battaglia a botte perché io contro di lui… Ma giocando su altre cose…“.

Foto: Photo LiveMedia/Nicola Mastronardi