F1 in tv, orari GP Italia 2023: programma prove libere, streaming, palinsesto TV8 e Sky

Il circus della F1 approda a Monza. Malgrado una Ferrari deludente non mancherà certamente l’entusiasmo per il GP d’Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2023. Sarà un evento molto speciale, non solo perché i fan italiani potranno vedere da vicino le gesta di Leclerc e Sainz ma perché si tratterà di fatto dell’ultima gara in Europa prima di una lunga coda di stagione lontana dal vecchio continente.

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 A MONZA

Inutile dire che il grande favorito sarà Max Verstappen, ormai vero e proprio pilota dei record. Fari puntati su Fernando Alonso, reduce da una grande gara in Olanda, George Russell, Lewis Hamilton e le due Mclaren di Oscar Piastri e Landro Norris.

Impossibile però non temere in questa occasione anche la scuderia rossa, motivata a salvare la faccia rendendosi protagonista di un grande fine settimana davanti ai propri tifosi.

Le prove libere del Gran Premio d’Italia saranno trasmesse in diretta integrale su Sky Sport F1, canale 207 del telecomando, oltre che su Sky Sport 4K (213); Sky Sport Summer (201) coprirà in diretta soltanto la FP1. Per la giornata odierna non è prevista nessuna trasmissione in diretta o in differita su TV8. In streaming copertura garantita su Sky Go e NOW TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta d entrambe le prove.

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP MONZA

13.30-14.30 F1, prove libere 1

17.00-18.00 F1, prove libere 2

GP MONZA: COME SEGUIRE LE PROVE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Integrale su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport4K (213); solo FP1 su Sky Sport Summer (201). Nessuna trasmissione in chiaro prevista per la giornata odierna

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse