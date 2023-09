MotoGP in tv, orari GP Catalogna 2023: programma prove libere, streaming, palinsesto TV8 e Sky

Si comincia. Oggi, venerdì 1 settembre, comincerà ufficialmente il weekend dedicato al Gran Premio di Catalogna, undicesima tappa del Motomondiale 2023 in scena sull’iconico tracciato di Montmelò.

Sarà un fine settimana molto importante per Francesco Bagnaia, motivato a proseguire la sua fuga dopo il perfetto GP d’Austria. Attualmente il centauro della Ducati è al comando della classifica pilota con 251 punti, un buon margine rispetto agli inseguitori Jorge Martin (189) e Marco Bezzecchi (183)

In Moto2 si rinnoverà il vìs-a-vìs tra Pedro Acosta e Tony Arbolino, con lo spagnolo che non ha alcuna intenzione di mollare la presa adesso che è balzato, seppur di misura, al comando della classifica. In Moto3 fari puntati invece su Daniel Holgado, il quale dovrà stare attento a Ayumi Sasaki, lontano di soli 26 punti (anche se ancora a secco di vittorie in questa stagione), e a Deniz Oncu, al momento a -37.

Le prove del GP di Catalogna sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport attraverso il canale Sky Sport MotoGP (208); Sky Sport Summer (201) trasmetterà invece soltanto la FP2. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE di ogni turno per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Montmelò. Per la giornata odierna non sarà disponibile alcuna diretta in chiaro su TV8.

PROGRAMMA GP DELLA CATALOGNA

09.00-09.35 Moto3, prove 1

09.50-10.30 Moto2, prove 1

10.45-11.30 MotoGP, prove libere 1

13.15-13.50 Moto3, prove 2

14.05-14.45 Moto2, prove 2

15.00-16.00 MotoGP, prove

GP CATALOGNA: COME VEDERE LE PROVE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Integrale su Sky Sport MotoGP (canale 208); solo FP2 su Sky Sport Summer (canale 201). Non è prevista alcuna trasmissione in chiaro su Tv8 per la giornata odierna

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LiveMedia/Giorgio Panacci