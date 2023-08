F1, la FIA introduce una nuova direttiva tecnica: quale team sarà penalizzato?

Alla vigilia del week end del GP d’Italia, tappa del Mondiale 2023 di F1 a Monza, arriva una notizia importante. Come riportato da Motorsport.com, la FIA ha emesso una nuova direttiva tecnica che andrà a regolare in un modo specifico il comportamento delle monoposto.

Di che cosa stiamo parlando? La Federazione Internazionale prosegue la sua battaglia alle ali flessibili e per questo la TD018 sarà legata alla necessità di controllare da questo punto di vista il tutto. Per le squadre un cambiamento importante che potrebbe portare a rivedere anche i progetti, dovendo intervenire sulle monoposto al fine di evitare penalizzazioni.

I disegni dovranno essere consegnati alla FIA entro l’8 settembre dal momento che il provvedimento sarà attivo a partire dal fine-settimana di Singapore, in programma dal 15 al 17 settembre. La domanda che chiunque può porsi è la seguente: quale team verrà penalizzato da questa presa di posizione?

Difficile rispondere al quesito in quanto non si conoscono i parametri a cui le scuderie dovranno attenersi per rimanere conformi alla norma citata. Il riferimento alla Red Bull, sempre un po’ al limite in questi particolari, potrebbe non essere campato in aria, ma in questo caso tutti saranno chiamati a fare particolare attenzione.

Foto: LaPresse