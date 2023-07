Sport in tv oggi (sabato 29 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 29 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà la Svezia ai Mondiali di calcio femminile. Proseguono i Mondiali di nuoto e vanno in scena le finali dei Mondiali di pallanuoto, mentre a Milano spazio ai Mondiali di scherma. Da non perdere i Campionati Italiani di atletica leggera e le semifinali dei tornei di tennis della settimana. Gli appassionati di F1 potranno divertirsi con la Sprint Race del GP del Belgio, mentre gli amanti della Superbike potranno gustarsi la gara-1 del GP di Repubblica Ceca.

Da seguire con attenzione il Test Match di rugby tra Italia e Scozia, la Clasica San Sebastian e il Tour de France femminile per quanto riguarda il ciclismo, le tante amichevoli di calcio. In calendario anche le semifinali degli Europei Under 17 di volley e degli Europei Under 18 di basket, oltre ad eventi multisportivi come Universiadi ed EYOF. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 29 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 29 luglio

01.00 BEACH VOLLEY (World Tour) – BPT Elite maschile/femminile a Montreal (diretta streaming su Volleyball World Tv)

03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Japan Open maschile/femminile (diretta streaming su BWF Tv)

03.00 MULTISPORT – Universiadi (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Fisu Tv)

03.30 NUOTO – Mondiali, batterie (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play, Recast)

06.00 PALLANUOTO (Mondiali, finale per il terzo posto) – Spagna-Serbia (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Recast)

08.00 GOLF FEMMINILE – The Evian Championship, terzo giro (non è prevista diretta tv/streaming9

09.00 SUPERBIKE – GP Repubblica Ceca, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 CANOA SPRINT – Europei juniores/U23, finali (diretta streaming sul canale YouTube di Canoe Europe)

09.00 MULTISPORT – EYOF (diretta streaming su Italia Team Tv)

09.30 CALCIO FEMMINILE (Mondiali) – Italia-Svezia (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play, Fifa+)

09.30 PALLANUOTO (Mondiali, finale per il quinto posto) – Italia-Francia (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Recast)

10.00 PADEL – World Padel Tour (diretta tv su Sky Sport Tennis fino alle ore 13.00 e poi su Sky Sport 252 dalle ore 16.30; diretta streaming su Sky Go e NOW nelle medesime fasce orarie)

10.00 ATLETICA – Campionati Italiani Assoluti, seconda giornata (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 19.30; diretta streaming su Rai Play dalle ore 19.30; diretta streaming su atletica.tv nel resto della giornata)

10.00 F3 – GP Belgio, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.00 TENNIS – WTA 250 Varsavia, quarti di finale (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv). Stefanini-Siegemund (ore 10.00)

10.00 SCHERMA (Mondiali) – Fioretto femminile a squadre, primi turni a eliminazione (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.30; diretta tv su Sky Sport Action dalle ore 12.30; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW dalle ore 12.30; diretta streaming sul canale YouTube della FIE)

10.50 SCHERMA (Mondiali) – Spada maschile a squadre, primi turni a eliminazione (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.30; diretta tv su Sky Sport Action dalle ore 12.30; diretta streaming su Rai Play dalle ore 13.30; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW dalle ore 12.30; diretta streaming sul canale YouTube della FIE)

11.00 PALLANUOTO (Mondiali, Finale) – Grecia-Ungheria (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Action; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Recast)

11.00 CICLISMO – Clasica San Sebastian (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 15.00; diretta tv su Rai 2 dalle ore 15.15; diretta tv su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.00; diretta tv su Rai Play dalle ore 15.15)

11.10 SUPERBIKE – GP Repubblica Ceca, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.30 CICLISMO – Tour Alsace, terza tappa: Tagolsheim-Altkirch (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 TENNIS – WTA 250 Losanna, semifinali (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv). Cocciaretto-Bondar (ore 12.00)

11.45 RUGBY (The Rugby Championship) – Australia-Nuova Zelanda (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.00 F1 – GP Belgio, Sprint Shootout (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.00 CALCIO FEMMINILE (Mondiali) – Francia-Brasile (diretta streaming su Fifa+)

12.00 CALCIO (amichevole) – Kawasaki Frontale-Bayern Monaco (diretta streaming su DAZN)

12.00 CICLISMO – Giro di Repubblica Ceca, terza tappa: Moravska Trebova-Cervenohorske sedlo (non è prevista diretta tv/streaming)

12.15 CICLISMO – Giro di Polonia, prima tappa: Poznan-Poznan (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 NUOTO – Mondiali, semifinali e finali (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 13.30 e a seguire su Rai 2; diretta tv su Sky Sport Summer; diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play, Recast)

13.30 TENNIS – WTA 250 Amburgo, Finale: Noha Akugue-Rus (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv)

13.40 FORMULA E – GP Londra, qualifiche (diretta streaming su Mediaset Infinity)

13.45 F2 – GP Belgio, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 SUPERBIKE – GP Repubblica Ceca, gara-1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.30 CALCIO FEMMINILE (Mondiali) – Panama-Giamaica (diretta streaming su Fifa+)

15.00 CALCIO (amichevole) – Celtic Glasgow-Wolverhampton (diretta streaming su DAZN)

15.00 GOLF (PGA Tour) – 3M Open, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 19.00)

15.00 TRIATHLON (World Series) – Gara maschile (diretta streaming su Triathlon Tv)

15.00 TENNIS – WTA 250 Varsavia, semifinali (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv)

15.45 MOTORSPORT (GTWC Europe) – Gara-1 a Nurburgring (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (amichevole) – Atalanta-Bournemouth (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 SURF – World Games (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

16.00 TENNIS – ATP 500 Amburgo, semifinali (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv)

16.15 RUGBY (Test Match) – Scozia-Italia (diretta tv su Sky Sport Arena, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

16.25 CICLISMO FEMMINILE – Tour de France, settima tappa: Lannemezan-Col du Tourmalet (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 17.00; diretta streaming su Eurospot.it, Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 17.00)

16.30 VOLLEY (Europei Under 17, semifinale) – Bulgaria-Spagna (diretta streaming sul canale YouTube della CEV)

16.30 F1 – GP Belgio, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 20.15; differita streaming su tv8.it dalle ore 20.15)

16.35 TRIATHLON (World Series) – Gara femminile (diretta streaming su Triathlon Tv)

17.05 RUGBY (The Rugby Championship) – Sudafrica-Argentina (differita tv su Sky Sport Arena dalle ore 21.30)

17.00 SCHERMA (Mondiali) – Fioretto femminile a squadre, fasi finali (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Action; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, canale YouTube della FIE)

17.00 SCHERMA (Mondiali) – Spada maschile a squadre, fasi finali (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Action; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, canale YouTube della FIE)

18.00 TENNIS – ATP 250 Atlanta, semifinali (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv)

18.00 FORMULA E – GP Gran Bretagna, gara (diretta tv su Sky Sport Summer, Canale 20; diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity)

18.00 MMA – Cage Warriors a Roma, main event: Haque vs Martignoni (diretta streaming su Mola Tv)

18.00 MMA – Oktagon 45 a Praga (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET (Europei Under 18) – Francia-Spagna (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

18.30 CALCIO (amichevole) – Napoli-Hatayspor (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 TENNIS – ATP 250 Umago, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Summer; diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv). Arnaldi-Popyrin (ore 18.30), Sonego-Wawrinka (secondo match dalle ore 18.30)

19.00 CALCIO (amichevole) – Cagliari-Juventus NextGen (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 VOLLEY (Europei Under 17, semifinale) – Italia-Belgio (diretta streaming sul canale YouTube della CEV)

19.30 BASKET FEMMINILE (Europei Under 20) – Italia-Turchia (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

20.00 BOXE – Riunione, main event: Davies vs Cunningham (diretta streaming su Mola Tv)

20.30 CALCIO (amichevole) – Genoa-Monaco (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Europei Under 18) – Serbia-Germania (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

21.00 CALCIO (Serie A brasiliana) – Fluminense-Santos (diretta streaming su Mola Tv)

23.00 CALCIO (amichevole) – Real Madrid-Barcellona (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

