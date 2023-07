LIVE Arnaldi-Popyrin, ATP Umago 2023 in DIRETTA: l’azzurro insegue la prima finale della carriera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell’incontro con in palio un posto in finale al 250 di Umago tra l’azzurro Matteo Arnaldi e Alexei Popyrin.

Ottima settimana del ligure che ha sconfitto Jesper De Jong al primo turno 6-3 6-2, ha avuto la meglio nel derby azzurro di ottavi di finale contro Flavio Cobolli col punteggio di 6-3 7-6(5) e poi nella giornata di ieri ha sconfitto Jiri Lehecka 3-6 6-2 6-4. Matteo si giocherà quindi l’accesso alla prima finale Atp della sua carriera, lui che solo nel 1000 di Madrid 2023 ha portato a casa la prima vittoria nel massimo circuito tennistico mondiale.

L’australiano Alexei Popyrin è senza dubbio un ostico giocatore da affrontare, poiché è capace di fare molto male con servizio e dritto. Va detto che la terra battuta non è sicuramente la superficie del numero 90 del mondo, ma che in questa settimana croata ha saputo ottenere un tris di vittorie in due set contro Benjamin Bonzi e contro il giovanissimo tennista di casa Dino Prizmic per 7-6 7-5 ieri, con in mezzo il 6-4 6-1 rifilato a Sebastian Ofner.

Il sanremese con una vittoria sarebbe sicuro di migliorare ulteriormente il suo best ranking (virtualmente 61), issandosi sino al numero 53, in attesa ovviamente della conclusione degli altri tornei in corso di svolgimento questa settimana. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live dell’incontro che si giocherà nel tardo pomeriggio sul Goran Ivanisevic Stadium di Umago.

Foto: Damanius/Shutterstock