Medagliere Mondiali scherma 2023: due podi per l’Italia nella prima giornata

Sono in corso i Mondiali di scherma in quel di Milano: per la sesta volta la rassegna iridata fa tappa in Italia, dove era arrivata l’ultima volta nel 2011 in quel di Catania. Da oggi fino al 30 luglio la terra meneghina sarà il centro del mondo degli schermidori.

In particolare questo è il calendario delle medaglie assegnate: 25 luglio spada femminile e sciabola maschile, 26 luglio fioretto femminile e spada maschile, 27 luglio sciabola femminile e fioretto maschile. Dalle gare individuali si passa poi alle squadre il 28, 29 e 30 luglio secondo la stessa sequenza sopracitata.

Di seguito l’intero medagliere aggiornato e che alla fine sarà comprensivo delle 12 competizioni in questione.

MEDAGLIERE MONDIALI SCHERMA 2023