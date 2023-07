LIVE Universiadi 2023, 29 luglio in DIRETTA: si assegnano i primi 17 titoli. Attesa per judo, tiro a segno e taekwondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CALENDARIO COMPLETO UNIVERSIADI 29 LUGLIO

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale delle gare della 31ma edizione delle Universiadi estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023, di oggi, sabato 29 luglio 2023. Dopo le gare dei giorni scorsi, saranno in palio i primi 17 titoli.

A Chengdu, in Cina, saranno 6 i titoli assegnati nel wushu, mentre segue con 5 il judo. A quota 4 il tiro a segno, chiudono i 2 ori del taekwondo. Nutrita la presenza di italiani in gara, tra tiro con l’arco (individuale ed a coppie miste), judo, tiro a segno (individuale), taekwondo, pallanuoto maschile e volley maschile.

OA Sport vi propone la diretta live testuale delle Universiadi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 29 luglio 2023, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 08.00 con un primo riepilogo delle gare notturne.

Foto: Federnuoto