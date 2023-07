LIVE Atletica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: attesa per Ceccarelli e i triplisti a Molfetta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Campionati Italiani di atletica leggera 2023. Dopo le gare della marcia è ora si scendere in pista e sulle pedane a Molfetta.

Sarà un pomeriggio interessante quello che andrà in scena in Puglia, dove ad essere atteso ad una conferma dopo l’ottima estate fin qui vissuta è Samuele Ceccarelli che proverà a confermarsi nei 100 cercando di sfruttare l’assenza di Marcell Jacobs. In programma anche un interessante gara del salto triplo dove Tobia Bocchi, Emmanuel Ihemeje e Andrea Dallavalle proveranno a dare del filo da torcere ad Andy Diaz Hernandez, neo-primatista italiano dopo il recente passaggio di nazionalità.

Al femminile Elena Vallortigara andrà in cerca di un riscatto nell’alto dopo una stagione fin qui sottotono anche per via degli infortuni, ci sarà poi Daisy Osakue nel disco mentre nel saltro triplo si rinnoverà la sfida tra Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro. A scendere in pista sarà anche Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dei Campionati Italiani di atletica leggera in programma a Molfetta. Si partirà alle 18.00 con il racconto della seconda giornata, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.

Foto: Lapresse