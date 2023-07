LIVE Clasica San Sebastian 2023 in DIRETTA: torna Evenepoel, Bagioli ci prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 43a edizione della Clasica de San Sebastian, corsa di un giorno nei Paesi Baschi di livello Pro Tour che ha acquisito un certo prestigio.

Tracciato che sarà come al solito molto duro: 230,3 chilometri con oltre 4000 metri di dislivello da San Sebastian a San Sebastian. La prima difficoltà altimetrica è Meaga (3,6 km al 3,3%), mentre dopo 60 chilometri i corridori saliranno a Iturburu (6,9 km al 5,1%) e ad Alklza (4,5 km al 5,8%). Nella seconda parte arriveranno le principali asperità: i due GPM di prima categoria saranno posti a Jaizkibel (6,9 km al 6,1%) e Erlaitz (4 km al 10,4%). Le ultime due salite che verosimilmente saranno decisive sono Mendizorrotz (4,1 km al 7,3%) e Murgil Tontorra (2,1 km al 9,8%) per poi scendere verso il traguardo di San Sebastian. Poca pianura, salite ben divise per tutto il percorso: ci sono tutti gli ingredienti per vivere una corsa molto intensa e imprevedibile.

Il grande favorito è Remco Evenepoel: il belga lo scorso anno vinse per dispersione con uno scatto a 44,5 chilometri dalla conclusione, infliggendo un distacco di quasi due minuti su Pavel Sivakov, secondo. Il corridore della Soudal-Quick Step ha vinto questa corsa anche nel 2019, anno che lo ha lanciato nel grande ciclismo. Non corre dal campionato nazionale belga su strada, vinto. Occhio anche a Juan Ayuso e Ben Healy, entrambi adatti a percorsi mossi. Può fare bene anche Felix Gall, reduce da un gran Tour de France. Tra gli italiani, occhi che saranno puntati su Lorenzo Rota, decimo lo scorso anno, e Andrea Bagioli, una delle principali carte azzurre per le corse di un giorno.

