LIVE Italia-Scozia, Test Match rugby in DIRETTA: tanti volti nuovi azzurri verso i Mondiali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del test match tra Italia e Scozia. Ad Edimburgo gli azzurri di Kieran Crowley scenderanno in campo contro i padroni di casa nella prima amichevole di preparazione verso i Mondiali di Francia 2023. Diversi i volti nuovi tra le fila italiane, novità che si giocheranno le chance di convocazione in vista della rassegna iridata.

L’Italia sfiderà prima la Scozia, poi l’Irlanda, con il livello che si allevierà nei successivi test contro Giappone e Romania. Per il match contro la Scozia il CT neozelandese ha scelto un 15 sperimentale: a estremo Pani, con alle ali Bruno e Ioane, mentre i centri sono Menoncello e Morisi. In mediana l’esperto Allan con l’esordiente Page-Relo, mentre in terza linea ci sono Halafihi, Zuliani e Ruzza, che è il capitano. In seconda linea Zambonin e Sisi, con la prima line aformata da Ceccarelli, Faiva e Zani. In panchina ci saranno Manfredi, Fischetti, Alongi, Iachizzi, Lorenzo Cannone, Alessandro Garbisi, Da Re e Mori.

La Scozia, invece, si presenta con una squadra molto giovane. Il triangolo allargato è composto da Ollie Smith (3 caps) a estremo, con Darcy Graham e Kyle Steyn all’ala. Centri sono l’esordiente Stafford McDowall e Chris Harris, mentre in mediana assieme all’esperto Ali Price all’apertura c’è Ben Healy (1 cap). La mischia vede la terza linea con Matt Fagerson, Rory Darge (7 caps e fascia da capitano) e Luke Crosbie (4 caps), mentre la seconda linea è formata da Scott Cummings e Sam Skinner, con in prima linea il tallonatore George Turner e i piloni Rory Sutherland e Murphy Walker (2 caps).

Italia-Scozia, test match di rugby, inizierà alle 16.15. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!

Foto: FIR