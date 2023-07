LIVE F1, GP Belgio 2023 in DIRETTA: Shootout e qualifiche nel sabato di Spa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato di Spa-Francorchamps, sede del Gran Premio del Belgio 2023. Prosegue l’ultimo weekend della Formula Uno prima della lunga pausa estiva, con una giornata estremamente intensa completamente dedicata alla Sprint che metterà in palio un massimo di 8 punti iridati.

Si preannuncia un sabato piovoso nelle Ardenne, specialmente in occasione delle qualifiche shootout mattutine che stabiliranno la griglia di partenza della Sprint Race pomeridiana. Favorito d’obbligo ovviamente Max Verstappen, che sconterà la penalizzazione (5 posizioni) per la sostituzione del cambio sulla sua Red Bull solo domani nella gara principale.

La variabile meteo potrebbe però aprire degli scenari inattesi per i competitor del fenomeno olandese, tra cui il suo compagno di squadra Sergio Perez ma soprattutto McLaren e Ferrari. Il team di Woking sembra aver puntato su un assetto molto carico, consentendo a Lando Norris e Oscar Piastri di stampare dei riscontri notevoli sotto la pioggia. Buone sensazioni dopo le qualifiche del venerdì anche per le SF-23 di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Si parte a mezzogiorno con la Sprint Shootout, mentre la Sprint Race prenderà il via alle ore 16.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di tutta l’attività in pista odierna sul circuito delle Ardenne con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento della massima categoria automobilistica al mondo: buon divertimento!

Foto: Lapresse