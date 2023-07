Sport in tv oggi (domenica 16 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca sport in tv ed in streaming quella di oggi, domenica 16 luglio: in programma gli sport acquatici con i Mondiali, il tennis con Wimbledon, il ciclismo con il Tour de France, i motori con Motocross e Superbike, il calcio con Italia-Portogallo degli Europei Under 19, e molto altro ancora.

I Mondiali 2023 di pallanuoto femminile scatteranno a Fukuoka, in Giappone: al Marine Messe Fukuoka Hall B il Setterosa di Carlo Silipo, inserito nel Girone C, esordirà contro l’Argentina alle ore 09.00 italiane. La diretta tv di Italia-Argentina sarà assicurata da Rai 2 HD e Sky Sport Summer, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Sky Go, Now e Recast TV.

Il Mondiale di motocross vedrà andare in scena le gare della dodicesima tappa della stagione 2023: in programma a Loket c’è il GP della Repubblica Ceca, sia per la MXGP, dove guida la classifica Jorge Prado, che per la MX2, nella quale comanda Andrea Adamo. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10. Sarà possibile guardare il GP della Repubblica Ceca in diretta tv su Eurosport 2 HD, in diretta streaming su eurosport.it, discovery+ e mxgp-tv.com.

I Mondiali 2023 degli sport acquatici proseguiranno a Fukuoka, in Giappone: il programma della rassegna iridata vedrà l’assegnazione di altri 5 titoli. Saranno in finale per l’Italia nel nuoto artistico Linda Cerruti/Lucrezia Ruggiero (duo tecnico femminile) e nel nuoto di fondo Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza (10 km maschile). Le cinque finali odierne vedranno quali protagonisti il nuoto artistico (duo tecnico femminile e duo tecnico misto), il nuoto di fondo (10 km maschile) ed i tuffi (trampolino individuale 1m maschile e piattaforma sincro 10m femminile). La diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Sport Action HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Rai Play 2, Rai Play 3, Sky Go, Now, Recast TV.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 16 luglio

01.00 Nuoto di fondo, Mondiali: 10km maschile, finale – Sky Sport Summer, Rai 2 HD, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

02.00 Pallanuoto femminile, Mondiali: Stati Uniti-Cina (Gruppo A) – Rai Sport HD, Rai Play, Recast TV

03.00 Tuffi, Mondiali: piattaforma sincro 10m femminile, preliminari – Sky Sport Summer, Rai Play 2, Sky Go, Now, Recast TV

03.00 Nuoto artistico, Mondiali: squadre tecnico, preliminari – Sky Sport Action HD, Rai Play 3, Sky Go, Now, Recast TV

03.30 Pallanuoto femminile, Mondiali: Francia-Australia (Gruppo A) – Rai Sport HD, Rai Play, Recast TV

05.00 Pallanuoto femminile, Mondiali: Paesi Bassi-Spagna (Gruppo B) – Rai 2 HD, Rai Play, Recast TV

06.30 Pallanuoto femminile, Mondiali: Israele-Kazakistan (Gruppo B) – Recast TV

07.30 Tuffi, Mondiali: trampolino individuale 1m maschile, finale – Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Rai 2 HD, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

09.00 Pallanuoto femminile, Mondiali: Italia-Argentina (Gruppo C) – Sky Sport Summer, Rai 2 HD, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

09.00 Superbike, GP Italia: warm up – Nessuna copertura tv/streaming

09.00 Atletica paralimpica, Mondiali: nona giornata, sessione mattutina – RaiSport HD, RaiPlay

09.00 Atletica, Europei U23: quinta giornata, sessione mattutina – All Athletics

09.30 Nuoto artistico, Mondiali: duo tecnico misto, finale – Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Rai Play 3, Sky Go, Now, Recast TV

10:25 MX2, GP Repubblica Ceca: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

10.30 Pallanuoto femminile, Mondiali: Grecia-Sudafrica (Gruppo C) – Recast TV

10:45 MXGP, GP Repubblica Ceca: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

11.00 Tuffi, Mondiali: piattaforma sincro 10m femminile, finale – Sky Sport Summer, Rai 2 HD, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

11.00 Superbike, GP Italia: Superpole Race – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, differita 12.45 TV8 HD, tv8.it

12.00 Pallanuoto femminile, Mondiali: Nuova Zelanda-Giappone (Gruppo D) – Recast TV

12.30 Nuoto artistico, Mondiali: duo tecnico femminile, finale – Sky Sport Summer, Sky Sport Action HD, Rai Sport HD, Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV

13:15 MX2, GP Repubblica Ceca: gara 1 – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, mxgp-tv.com

13.30 Pallanuoto femminile, Mondiali: Ungheria-Canada (Gruppo D) – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Recast TV

14.00 Superbike, GP Italia: gara 2 – Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, TV8 HD, tv8.it

14.00 Atletica, Diamond League Silesia – 16.00 Rai Sport HD, Sky Sport Action HD, Rai Play, Sky Go, Now

14:15 MXGP, GP Repubblica Ceca: gara 1 – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, mxgp-tv.com

15.00 Tennis, Wimbledon: finale maschile, Alcaraz-Djokovic – Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis HD, Sky Sport 4K, Wimbledon 1 HD, Sky Go, Now

15.30 Atletica, Europei U23: quinta giornata, sessione pomeridiana – All Athletics

16:10 MX2, GP Repubblica Ceca: gara 2 – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, mxgp-tv.com

17:10 MXGP, GP Repubblica Ceca: gara 2 – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, mxgp-tv.com

18.30 Atletica paralimpica, Mondiali: nona giornata, sessione serale – RaiSport HD, RaiPlay

19.00 Volley, Mondiali Under 21: Italia-Iran – YouTube Volleyball World

21.00 Calcio, Europei Under 19: Italia-Portogallo – Rai 3 HD, RaiPlay, uefa.tv

