Italia-Iran oggi, Finale Mondiali volley U21: orario, programma, tv, streaming

Oggi domenica 16 luglio (ore 19.00) si gioca Italia-Iran, Finale dei Mondiali Under 21 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Manama (Bahrain) per cercare il colpaccio e difendere il titolo conquistato un paio di anni fa. La nostra Nazionale insegue il secondo sigillo iridato in questa categoria e partirà con tutti i favori del pronostico, ma non bisognerà sottovalutare un avversario sempre rognoso e che si è distinto durante l’ultima settimana.

Alessandro Bovolenta e compagni hanno tutte le carte in regola per conquistare la medaglia d’oro. Dopo aver battuto Brasile e Argentina nella seconda fase a gironi e avere liquidato la Bulgaria in semifinale, il sestetto tricolore vuole completare l’opera contro un’avversaria che si preannuncia particolarmente ostica e rognosa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Iran, Finale dei Mondiali Under 21 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World e in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Bahrain sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-IRAN, SEMIFINALE MONDIALI VOLLEY UNDER 21

Domenica 16 luglio

Ore 19.00 Italia vs Iran – Diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World

PROGRAMMA ITALIA-IRAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube di Volleyball World, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: FIVB