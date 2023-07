LIVE Italia-Portogallo, Finale Europei U19 in DIRETTA: azzurrini per il titolo 20 anni dopo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Portogallo, Europei calcio U19, gli azzurrini per la rivincita.

Nel 2003, l’Italia trionfava 2-0 contro il Portogallo nella finale del Campionato Europeo Under 19. Vent’anni dopo, queste due squadre si preparano per un altro epico scontro.

L’Italia ha stravolto le previsioni, avanzando alla finale degli Europei Under 19 dopo aver sconfitto la Spagna in semifinale con una grande partita. Ora, la squadra azzurra di Alberto Bollini affronterà il favorito Portogallo di Joaquim Milheiro, che vanta un record immacolato di quattro vittorie in altrettante partite del torneo.

Nonostante una sconfitta per 5-1 contro il Portogallo nella fase a gironi, l’Italia ha mostrato una notevole crescita durante il torneo. Ora, con il ritorno del centrocampista Cher Ndour, che era squalificato nella partita contro la Spagna, la squadra è pronta a sfidare i favoriti del torneo.

Partita: Italia-Portogallo, Europei calcio U19

Data: 16 luglio 2023

Orario: 21.00

Canale TV: Rai Sport e Rai Play.

Stadio: Ta’Qali National Stadium

Probabile formazioni

PORTOGALLO U19 (4-3-3) – Gonçalo Ribeiro; Gonçalo Esteves, Antonio Ribeiro, Gabriel Brás, Martim Marques; Samuel Justo, Nuno Félix, Gustavo Sá; Hugo Félix, Rodrigo Ribeiro, Carlos Borges. CT: Joaquim Milheiro.

ITALIA U19 (4-3-3) – Mastrantonio; Missori, Dellavalle L., Dellavalle A., Regonesi; Pisilli, Faticanti, Ndour; Hasa, Esposito, Vignato. CT: Alberto Bollini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, Europei calcio U19: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21.00. Buon divertimento!

Foto: FIGC.