LIVE Atletica, Diamond League Chorzow in DIRETTA: torna Tamberi, l’Italia punta anche su Fabbri e Sabbatini

La Diamond League fa tappa in Polonia per il nono dei quattordici appuntamenti in calendario, saranno diversi gli azzurri in gara in Slesia, il più atteso è senza dubbio Gianmarco Tamberi, chiamato ad un riscatto dopo la deludente prestazione di Stoccolma, viziata anche dalla pedana bagnata. Il campione olimpico, europeo e della Diamond League in carica andrà a caccia di punti per risalire in classifica in vista della finale di Eugene.

Ci sarà poi Leonardo Fabbri nel getto del peso, Elena Bellò sugli 800 metri e Gaia Sabbatini sui 1500 (non validi per la Diamond League). Non mancheranno ovviamente le consuete numerose stelle dell’atletica mondiale, come nei 100 che vedranno ai blocchi di partenza il campione del Mondo in carica Fred Kerley così come nell’asta dove Armand Duplantis è pronto per un nuovo show.

