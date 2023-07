LIVE Tour de France 2023 in DIRETTA: tappone sulle Alpi, c’è l’arrivo sul Monte Bianco!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quindicesima tappa del Tour de France 2023. Si rimane sulle Alpi con un’altra frazione dura: gli uomini di classifica saranno ancora grandi protagonisti sulle ascese odierne.

Si parte da Les Gets les Portes du Soleil per arrivare a Saint-Gervais Mont-Blanc: 179 chilometri e quasi 4500 metri di dislivello che renderanno la frazione dura quasi in ogni sua parte. Dopo l’avvio subito qualche sali e scendi prima di arrivare al primo GPM di giornata, il Col de la Forclaz de Montmin (7,2 km al 7,3%). Successivamente ci sarà la discesa, un piccolo strappo per arrivare al Col du Marais e un altro GPM di prima categoria, il Col de la Croix Fry (11,3 km al 7%). In rapida successione la corsa affronterà Col des Aravis (4,4 km al 5,8%), Côte des Amerands (2,7 km al 10,9% e picchi al 17%) e l’ascesa finale a Saint-Gervais Mont-Blanc (7 km al 7,7%).

Sarà ancora duello tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Sono i grandi protagonisti di questa Grande Boucle, stanno lottando per il successo e sono separati da appena dieci secondi in classifica generale. Proverà ad andare in fuga Giulio Ciccone per prendere punti per la classifica della maglia a pois e per lottare per il successo di tappa. Vedremo se confermerà le ottime cose fatte ieri Carlos Rodriguez e se riuscirà a reagire Tom Pidcock dopo una giornata complicata. Deve risalire anche Jai Hindley, meno brillante rispetto alla prima settimana.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quindicesima tappa del Tour de France 2023. Si comincia alle 13.05, noi vi offriremo aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 12.50. Buon divertimento!

Foto: Lapresse