LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: Larissa Iapichino cerca la magia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare degli Europei Under 23 di atletica leggera. Ultima giornata di gare a Espoo (Finlandia) con tante possibilità di aumentare il bottino di medaglie (fin qui un oro, cinque argenti e due bronzi) per la spedizione italiana.

Si inizia con una sessione mattutina che comprende ben quattro finali, poi nel pomeriggio sono ben 12 le finali in programma. Per l’Italia in gara nella sessione mattutina Nicolò Bedini, Francesco Guerra e Konjoneh Maggi nella finale dei 10000. Ci sono Dalia Kaddari, Edoardo Luraschi e Marco Ricci al via delle semifinali dei 200, Michele Bertoldo nella finale dei 400 ostacoli e due azzurre, Emily Conte e Diletta Fortuna nella finale del disco. In programma anche la finale dei 400 ostacoli senza azzurre al via.

L’Italia si gioca carte importanti in diverse finali della sessione pomeridiana che conclude la manifestazione: Idea Pieroni e Asia Travaglini saranno protagoniste nel salto in alto, Matteo Olivieri nella finale del salto con l’asta, Cesare Caiani al via dei 3000 siepi. Francesco Pernici darà l’assalto al podio negli 800 metri, mentre nel salto in lungo l’attesa è tutta per Larissa Iapichino. C’è Federica Botter al via nel giavellotto e il quartetto azzurro in gara nella 4×400 maschile. In programma anche le due finali dei 200 (semifinali al mattino con i tre azzurri) e i 1500 femminili senza italiane in pista.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare degli Europei Under 23 di atletica leggera in programma ad Espoo in Finlandia: cronaca in tempo reale per non perdersi nulla della fasi calde della competizione. Si incomincia alle ore 9.30 con la sessione mattutina, dalle 15.50 la sessione pomeridiana. Buon divertimento a tutti.

