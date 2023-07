LIVE Italia-Iran, Finale Mondiali volley U21 in DIRETTA: azzurrini a caccia del titolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della finale del Mondiale Under 21 2023 di volley tra Italia e Iran, in quel di Manama (Bahrain): gli azzurrini vanno alla caccia del secondo titolo iridato consecutivo nel remake della finale del 2019.

La squadra di coach Matteo Battocchio è riuscita a centrare la finale per la terza edizione consecutiva: nella giornata di ieri, la selezione italiana ha eliminato in quattro set la temibile Bulgaria, garantendosi l’accesso all’ultimo atto della manifestazione grazie a una prestazione corale straordinaria, in cui spiccano i ventotto punti conquistati da Alessandro Bovolenta. Per l’Italia U-21 quella di oggi sarà la sesta finale della storia e vuole riconfermarsi sul tetto del mondo dopo il primo successo arrivato due anni fa a Cagliari contro la Russia.

Come detto in precedenza, oggi Italia e Iran si rincontrano nell’appuntamento più importante dopo quattro anni proprio nello stesso contesto in cui gli asiatici vinsero il loro primo titolo mondiale al quinto set. Il team iraniano ha disputato un cammino praticamente perfetto, non avendo perso neanche un incontro tra primo, secondo turno e semifinale. Nella scorsa serata, i mediorientali hanno regolato in quattro parziali l’Argentina grazie anche all’apporto di Poriya Hossein, miglior marcatore del match con venticinque punti.

Appuntamento alle 19.00 per l’inizio dell’incontro, visibile su Volleyball World Tv, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale del match: non perdetevi neanche un punto della partita con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto: FIVB