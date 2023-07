LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: si assegnano i titoli del metro maschile e della piattaforma sincro femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali 2023 di Tuffi, in scena a Fukuoka, Giappone. Seconda giornata di finali per i Tuffi in questa edizione iridata. Quest’oggi si assegnano i titoli dei tuffi da 1m dal trampolino maschile e del sincronizzato femminile dalla piattaforma.

Il programma inizierà alle 03.00 italiane con i preliminari del sincronizzato femminile, con dodici nazioni che si daranno battaglia per strappare il pass della finale. Tra queste manca l’Italia. Molte le coppie giovani ai nastri di partenza, come quella cinese, formata da Yuxi Chen, 17 anni, e Hongchan Quan, 16. Il duo anagraficamente più piccolo è quello di Macao, composto da Hang U Zhao, 13, e Ka Wai Lo, 14.

Le fasi preliminari del tuffo da 1 metro maschile sono andate in scena nella prima giornata di gare, con 63 atleti ai nastri di partenza. Erano due gli atleti italiani in gara, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, ma nessuno dei due è riuscito a strappare il pass per la finale, essendo arrivati rispettivamente quattordicesimi e diciottesimi. Nella giornata di qualificazione si è imposto il cinese Jianfeng Peng, con 8 punti di vantaggio sul messicano Osmar Olvera Ibarra. Per arrivare al terzo c’è molta distanza, dato che il britannico Jordan Houlden ha terminato la gara con oltre venti punti di ritardo dal messicano.

Il programma inizierà quindi alle 03.00 italiane con le fasi preliminari del sincronizzato femminile dalla piattaforma. Alle 07.30 invece sarà il momento della finale maschile da 1 metro trampolino. Alle 11.00 appuntamento per la finale del sincro femminile dalla piattaforma. Tutte e tre le gare saranno visibili su Sky Sport Summer, canale 201 del decoder Sky, e su Rai 2. La copertura streaming è affidata a Sky Go, Rai Play e Now Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della finale dal metro maschile e del sincro femminile dalla piattaforma a partire dalle 07.30, con aggiornamenti tuffo dopo tuffo: buon divertimento!

