LIVE Alcaraz-Djokovic, Finale Wimbledon 2023 in DIRETTA: la sfida più attesa, in palio anche il n.1 del ranking

Non potevamo chiedere di meglio per la finale di Wimbledon: Carlos Alcaraz, l’astro nascente del tennis mondiale contro Novak Djokovic, che ne scrive una nuova pagina ogni anno che passa. Amici di OA Sport benvenuti alla Diretta Live della finale del terzo Grand Slam della stagione 2023.

Sedici primavere di differenza tra i due. Nel ’74 un 21enne Jimmy Connors asfaltava il 39enne australiano Ken Rosewall e portava a casa il primo titolo a Wimbledon. Questo l’unico precedente con più differenza di età dei pretendenti al trofeo considerando solo l’era Open. Rivincita della ‘fresca’ sfida di semifinale a Parigi, match che ha regalato spettacolo e un livello di tennis sublime per due set, poi Alcaraz ha accusato crampi che gli hanno totalmente precluso la possibilità di battere per la seconda volta su 2 il serbo, dopo che c’era riuscito a Madrid nel 2022 sempre in una semifinale. Quella di oggi è la prima finale Slam tra i due tennisti più forti del momento storico, in palio c’è anche la prima posizione in classifica mondiale da domani, ma soprattutto c’è il trofeo con l’ananas sopra e un posto nell’albo d’oro più ambito! Oggi avremo modo di testare molto di più la stoffa dell’iberico, poiché battere Novak Djokovic in finale a Wimbledon è impresa rara, riuscita solamente ad Andy Murray nel 2013.

Il 23 volte campione Slam può ormai ampiamente sedersi al tavolo di Federer e Nadal, che insieme al serbo sono i tennisti più vincenti di sempre. Oggi il nativo di Belgrado può però pareggiare il record di titoli a Wimbledon attualmente di Roger Federer, fermo a quota 8, oltre che ottenere il quinto trionfo consecutivo ai Championships. Quest’ultimo record che andrebbe a eguagliare con lo svizzero stesso non tiene conto dell’edizione 2020, poiché non disputata. Ma il record che interessa di più nella testa del prossimo, probabilmente, tennista più vincente di ogni epoca è quello del Grand Slam, che manca dal 1969 quando lo realizzò per la seconda volta l’australiano Rod Laver. Nel 2021 arrivò a soli 3 set dal riuscirci, arrendendosi a Medvedev nella finale degli UsOpen, in quell’occasione in finale a Wimbledon sconfisse Berrettini in 4 set. In questa stagione il cannibale serbo ha un’altra occasione più che ghiotta, sarà il ‘predestinato’ spagnolo a fermarlo? Lo scopriremo punto dopo punto in una finale che si annuncia rovente.

Sfida rovente? Accendiamola! Così Djokovic alla stampa venerdì. Non resta veramente che goderci il match! Buona continuazione e buon divertimento con la Diretta Live testuale di ogni singolo punto, match che inizierà alle ore 15.00!

