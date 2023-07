LIVE Superbike, GP Imola 2023 in DIRETTA: aggiornamenti Superpole Race e gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE del GP di Imola, settimo appuntamento del Campionato Mondiale 2023 di Superbike. Dopo un sabato semplicemente spettacolare quest’oggi assisteremo agli ultimi due segmenti del weekend: la Superpole Race e gara-2.

Saranno due prove semplicemente imperdibili: nella gara corta infatti potrebbe venire fuori tutta la grinta di Toprak Razgatlioglu che, nelle prime battute di gara-1, ha dimostrato di avere il passo per contrastare un Alvaro Bautista in perenne stato di grazia.

In gara-2 invece, oltre al trittico formato dallo spagnolo, dal turco e dal sempre in forma britannico Rea, sarà molto importante vedere se i centauri italiani riusciranno a gettare il cuore oltre l’ostacolo, tentando un piazzamento in top 3. Obiettivo fattibile considerando quanto successo in gara-1 dove Locatelli ha ottenuto la quarta piazza davanti a Rinaldi, Petrucci e Bassani, quest’ultimo partito a razzo nei primi giri

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della SuperPole Race e della gara-2 valida per il GP di Imola: minuto dopo minuto, stoccata dopo stoccata, sorpasso dopo sorpasso. Per non perdersi davvero nulla. Si comincia alle ore 11:00 con la Super Pole Race. Gara-2 è invece pianificata per le ore 14:00. BUON DIVERTIMENTO!

Foto: Valerio Origo